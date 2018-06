Midem: l’intelligence artificielle va-t-elle remplacer Bach?

C'est un rendez-vous taillé autant pour les artistes que pour les hommes et les femmes d'affaires : le Midem, le Marché international du disque et de l'édition musicale, accueille à Cannes, dans son Midem Lab, des entreprises innovantes. Une start-up propose de la musique composée... par l'intelligence artificielle !

Le résultat est bluffant et cette musique classique envoutante qu'on entend a été composée par les neurones d'un ordinateur à la puissance de calcul colossale, celui de la société Aiva (Artificial Intelligence Virtual Artist), fondée, il y a moins de deux ans, par deux frères, Pierre et Vincent Barreau et un de leurs amis, Denis Shtefan. Trois passionnés de musique, diplômés de l’Institut Mines-Télécom et de l'University College de Londres (UCL). À 27 ans, Vincent Barreau est le doyen des fondateurs d'Aiva :

« On a dit à cette intelligence artificielle : apprends à partir de 30 000 compositions musicales des meilleurs compositeurs du monde comme Bach, Beethoven… Donc, ce cerveau s’est formé, l’interconnexion neuronale s’est effectuée et à la fin on est capable de composer des œuvres tout à fait uniques. Ce logiciel va déterminer les règles mathématiques de la musique et, en fait, prédire la note suivante. »

La musique peut s'adapter au joueur

Basé au Luxembourg, Aiva vient de lever, il y a six mois, 650 000 euros auprès d'investisseurs. La start-up dans l'intelligence artificielle vise le marché des musiques de film et aussi des jeux vidéo : « Vous avez des joueurs qui passent des centaines d’heures sur le même jeu vidéo. On pourrait très bien imaginer composer en live pour un joueur en fonction de ses interactions au jeu. Je décélère, j’accélère, et la musique peut s’adapter. »

Aiva emploie aujourd'hui douze chercheurs en intelligence artificielle, de sept nationalités. Le chiffre d'affaires est secret, mais les clients s'appellent notamment Nvidia, un des leaders mondiaux des cartes graphiques et Vodafone, troisième opérateur mobile dans le monde...

