«Mémorial ACTe 1 et 2» - la mémoire de la traite et de l’esclavage en Guadeloupe

C’est un voyage de plus de deux siècles en arrière, présenté sur un vinyle qui vient de sortir : « Mémorial ACTe 1 et 2 ». Une expérience interactive dédiée à la mémoire de la traite et de l'esclavage. Développé dans le cadre du projet « Vivre libre ou mourir » et labellisé La Route de l'Esclave par l'Unesco, il s’agit d’un disque « connecté » : il contient, entre autres, une composition musicale, une œuvre plastique créée par un artiste de rue guadeloupéen et une lecture de l’une des personnalités les plus engagées contre le racisme : l'ex-footballeur Lilian Thuram.

C'est l'un des chapitres les plus sombres de l'esclavage en Guadeloupe, raconté pour la première fois sur un vinyle connecté, sorti sous le label Unicum Music d'Emily Gonneau : « C’est le moment où Bonaparte a envoyé des troupes en Guadeloupe pour rétablir l’esclavage. Et il y a eu un soulèvement mené par Joseph Ignace et Louis Delgrès qui ont dit : ce n’est pas possible, on ne peut pas avoir été affranchi et ensuite redevenir esclave. Donc, les combats étaient assez violents et quand ils se sont rendu compte que ça n’allait pas bien se terminer pour cette cause, ils ont décidé de se suicider avec ce cri de Vivre libre ou mourir. »

Au nom de la liberté

300 hommes se sont sacrifiés au nom de la liberté - retrouvée seulement en 1848 avec l'abolition définitive de l'esclavage en Guadeloupe. Leur combat se décline à travers une œuvre musicale et une installation poignante réunies grâce au vinyle connecté : il suffit de poser son smartphone sur la pochette pour y accéder et découvrir en même temps les coulisses et contenus pédagogiques du projet : « c’est une histoire à venir qui reste à construire… ».

« C’est une histoire sensible, métissée, commune surtout », résume Emily Gonneau.

► À écouter aussi : Esclavage : mémoires sensibles en Guadeloupe (1/2), rfi, mai 2016

► Mémorial ACTe 1 et 2 - un vinyle connecté pour la mémoire de l'esclavage sorti chez Unicum Music.