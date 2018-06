«Salto», une plateforme française pour défier Netflix

Un « Netflix à la française ». Souhaité par Matignon, le projet existe depuis des années, mais semble désormais sur les rails. France Télévisions, TF1 et M6 viennent d'annoncer ce vendredi 15 juin une alliance inédite. Ils souhaitent créer une plate-forme commune de vidéo en ligne baptisée « Salto » pour contrer les grands concurrents américains, Netflix et Amazon. Un groupe public et deux chaînes privés qui unissent leurs forces, c'est du jamais-vu en France.

Cette plate-forme en ligne fonctionnera sur abonnement et sans engagement. Plusieurs formules seront proposées pour satisfaire le plus grand nombre avec des tarifs plutôt concurrentiels. L'abonnement de base devrait se situer entre deux et cinq euros par mois, en tout cas à moins de cinq euros contre actuellement sept à huit euros pour Netflix.

En termes de contenu, on devrait retrouver le meilleur du direct ou du rattrapage, mais aussi de l'inédit. Les services devraient d'ailleurs inclure un visionnage en rattrapage étendu à plus de sept jours, la possibilité de reprendre une série du début et surtout : l'offre de Salto sera principalement française et européenne et va communiquer avec les plateformes gratuites déjà existantes comme MyTF1 ou France.tv.

Le rythme effréné de Netflix

L'idée ne date pas d’hier. Un premier rapprochement tenté en 2015 avait échoué. Ce qui change la donne aujourd'hui, c’est l'urgence. En seulement quatre ans, Netflix a raflé quelque 3,5 millions d'abonnés dans l'hexagone, soit plus que le bouquet payant d'Orange, et il recrute tous les mois 100 000 de plus. À ce rythme effréné, le géant américain pourrait tôt ou tard détrôner le numéro 1 de la télévision payante française, Canal+, avec ses près de 5 millions d'abonnés. Sans parler des offres gratuites comme la TNT ou YouTube.

Cette nouvelle alliance a reçu l'aval des conseils d'administration des trois groupes hier. Selon le journal Le Monde, des investissements sont prévus à hauteur d'au minimum 50 millions d’euros pour lancer la plate-forme courant 2019.

La création audiovisuelle en France

TF1 et France Télévisions représentent actuellement 75 % de la création audiovisuelle en France, mais le trio accepte que d'autres chaînes rejoignent le club.

En alliant leurs forces, TF1, M6 et France TV pourraient également mutualiser leurs investissements en termes de technologie, par exemple, concevoir une interface intuitive. Bref, avec un peu de chance réussir un Salto avant pour défier la concurrence américaine.