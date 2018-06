Solidays: pour les 20 ans du festival, éducation et érotisme aussi au rendez-vous

En France, Solidays se termine ce dimanche 24 juin, sur l’hippodrome de Longchamp, à Paris. C’est la 20ème édition de ce festival qui sert à récolter des fonds pour la lutte contre le SIDA. Pour les quelque 20 000 spectateurs, le week-end a été rythmé par 80 concerts, mais aussi par des opérations de prévention, comme l’exposition Sex in the City , ludique et érotique. Pour la 15ème année, elle a attiré beaucoup de festivaliers.

Depuis quinze ans qu’elle existe à Solidays, l’exposition Sex in the City s’enrichit de nouveautés piquantes. « Notre parti pris c’est de pouvoir parler de sexualité de manière décomplexée, donc nous avons un espace rencontres, avec un espace speed dating, pour que les festivaliers se rencontrent sur l’exposition, explique Justine Do, chargée de prévention à Solidarité Sida. Donc, on est plus sur le désir et sur l’excitation, mais on va parler aussi d’anatomie », dit-elle en montrant des boîtes noires.

« Ce sont des boîtes où on peut toucher à l’aveugle, le but étant de deviner ce que c’est. À l’intérieur, il y a un clitoris en peluche et une prostate en peluche », explique-t-elle.

Au bar à sex toys, les festivaliers peuvent poser des questions précises, comme Manon : comment nettoyer un sex toy ? Réponse du côté des responsables de l’exposition : « Le minimum, c’est de l’eau et du savon ».

Pour se détendre, les plus gourmands ont rendez-vous sur l’espace cosmétique, avec Cécile, notamment avec des lubrifiants comestibles et chauffants.

À chaque édition de Solidays, environ 7 000 personnes visitent l’exposition Sex in the City.