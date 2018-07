Musiques: «The now now», le retour aux sources de Gorillaz

Le groupe britannique virtuel Gorillaz sort son sixième album intitulé « The now now ». Un album plus introspectif avec moins de collaborations que les précédents. Après 18 ans de carrière, l'aventure de la formation continue.

L'aventure débutée en l'an 2000 tient toujours ses promesses. The now now résonne d'une pop solaire aux rythmes funky. Ce sixième album de Gorillaz, groupe imaginaire créé par le musicien Damon Albarn et le dessinateur/scénariste Jamie Hewlett, signe un retour aux sources, comme sur le titre Humility, balnéaire et planant, où s'invite le guitariste soul-jazz George Benson.

Damon Albarn prête toujours sa voix au chanteur imaginaire 2D, personnage de manga lunaire aux cheveux bleus et aux yeux blancs créé par son acolyte Jamie Hewlett.

Formidable terrain de jeux et d’expériences musicales et graphiques, Gorillaz sort un album plus dépouillé que le précédent. A noter sur le titre « Hollywood » la collaboration du rappeur Snoop Dogg et du producteur de house Jamie Principle.