Avignon: Edouard Elvis Bvouma ouvre les lectures RFI «Ça va, ça va le monde!»

À partir de ce samedi 14 juillet, RFI propose pendant une semaine son nouveau cycle de lecture « Ça va, ça va le monde ! » dans le Jardin de la rue de Mons au Festival d’Avignon. La mise en voix de « La poupée barbue », du Camerounais Edouard Elvis Bvouma, lauréat du Prix Théâtre RFI 2017, ouvre le bal. Jusqu’au 19 juillet, cette 6e édition fera entendre des jeunes auteurs africains et haïtiens dont certains seront lus pour la première fois en France. Les lectures salueront aussi la mémoire de Tichaya U’Tamsi, dont on commémore le 30e anniversaire de la disparition et dont la poésie et le théâtre n’avaient pas été entendus à Avignon depuis 1976. L’entrée est libre.

14 juillet à 11h dans le Jardin de la rue de Mons à Avignon :

La poupée barbue, d’Edouard Elvis Bvouma (Cameroun), Prix Théâtre RFI 2017.

Lu par Charlotte Ntamack et Wilfried Manzanza (batterie).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Ce texte est la suite de À la guerre comme à la Gameboy qui donnait la parole à un enfant soldat surnommé Boy Killer. Dans un camp déserté, alors que la guerre vient de s’achever, il se racontait à une jeune fille inconsciente, couchée dans les herbes. Cette fois, c’est elle qui raconte sa fuite, le viol collectif, l’enfant dans son ventre, sa haine, la guerre et son amour naissant pour Boy Killer. En cinq chapitres, avec une langue enfantine, faussement naïve, empreinte d’émotions pudiques, le lecteur et bientôt le spectateur marche avec cette enfant dans l’horreur.

Auteur, metteur en scène et comédien camerounais, Edouard Elvis Bvouma est lauréat de plusieurs bourses et programmes de résidences en Afrique et en Europe. Ses textes ont été créés ou lus au Cameroun, dans d'autres pays africains, en France, au Canada, traduit en anglais et lu aux États-Unis. Cofondateur du Zouria Théâtre, il a mis en scène ses textes Petit à petit l'oiseau perd son nid et Le deal des leaders.

Le cycle « Ça va, ça va le monde ! » est coordonné par Pascal Paradou, adjoint à la directrice de RFI en charge des opérations culturelles et de la Francophonie, et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel dont la compagnie (e)utopia participe à la production avec le soutien de Wallonie Bruxelles International. Il bénéficie aussi du soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique et de l'attention précieuse de l'Institut Français. Au Festival d'Avignon, les lectures «Ça va, ça va le monde!» sont à écouter tous les matins entre 11h et 12h dans le Jardin de la rue de Mons et puis sur les ondes de la radio mondiale, tous les dimanches, du 29 juillet au 2 septembre à 12h10.

SAMEDI 14 JUILLET 2018 :

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 29 juillet à 12h10.

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 :

« Les cinq fois où j’ai vu mon père », de Guy Regis Junior (Haïti)

Sur une proposition du Festival des Francophonies en Limousin.

Lu par Thomas Dubot et Caroline Berliner.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 5 août à 12h10.

LUNDI 16 JUILLET 2018 :

« Que ta volonté soit Kin », de Sinzo Aanza (République démocratique du Congo).

Lu par Tom Adjibi, Jessica Fanhan et Consolate Siperius.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 12 août à 12h10.

MARDI 17 JUILLET 2018 :

« Retour de Kigali », de Mandali Léon Athanase, Désiré Bigirimana, Amélie Durand, Elitza Gueorguieva, Jean Delacroix Hakizimana, Aimée Ishimwe, Jean-Paul Kayumba, David Lopez, Louise Mutabazi, Natacha Muziramakenga, Elise Rida Musomandera, James Rwasa, Aimable Twiringiyimana, Cécile Umutoni.

Texte collectif coordonné et traduit par Dorcy Rugamba et Olivia Rosenthal (Rwanda/France).

Lu par Estelle Marion, Nirere Shanel (chant), Juan Medina (guitare acoustique), Maxime Moro (basse) et Frédéric Poli (batterie-percussions).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 19 août à 12h10.

MERCREDI 18 JUILLET 2018 :

« Sœurs d’ange », de Alfi W. Gbegbi (Togo).

Lu par Rehab Mehal, Jessica Fanhan, Annette Gatta et Anthony Marcon (basse).

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 26 août à 12h10.

JEUDI 19 JUILLET 2018 :

« Le bal de Ndinga », de Tchicaya U Tam’si (Congo-Brazzaville).

Lu par Tom Adjibi, Alvie Bitemo, Serge Demoulin, Lamine Diarra, Daddy Kamono Moanda et Yatsiona (multi-instruments).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 2 septembre à 12h10.

► En attendant les lectures au Festival d’Avignon, du 14 au 19 juillet 2018, voici le lien pour (re)vivre les lectures des éditions précédentes => Ça va, ça va, le monde !. => http://www.rfi.fr/tag/ca-va-ca-va-le-monde/