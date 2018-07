Lecture RFI à Avignon: «Retour de Kigali» (Rwanda/France)

« Retour de Kigali » est un travail sur le rapport entretenu par de jeunes artistes avec le génocide des Tutsis au Rwanda. Ce texte coordonné et traduit par Dorcy Rugamba et Olivia Rosenthal (Rwanda/France) est présenté ce mardi 17 juillet à 11h au Festival d’Avignon dans le cadre du cycle « Ça va, ça va le monde ! », organisé par RFI, jusqu’au 19 juillet dans le jardin de la rue Mons. Entrée libre.

Retour de Kigali est un montage des textes réalisé à partir d’ateliers qui se sont tenus au centre Iriba de Kigali, entre février 2015 et avril 2016. Ces ateliers, animés par Olivia Rosenthal et Dorcy Rugamba, ont réuni des jeunes artistes européens et rwandais qui ont travaillé ensemble sur le rapport qu’ils entretenaient avec le génocide des Tutsis au Rwanda. Certains en ont été victimes, d’autres témoins, certains sont nés après, d’autres ne l’ont connu que de très loin.

Auteurs : Mandali Léon Athanase, Désiré Bigirimana, Amélie Durand, Elitza Gueorguieva, Jean Delacroix Hakizimana, Aimée Ishimwe, Jean-Paul Kayumba, David Lopez, Louise Mutabazi, Natacha Muziramakenga, Elise Rida Musomandera, James Rwasa, Aimable Twiringiyimana, Cécile Umutoni . Montage et traduction : Dorcy Rugamba et Olivia Rosenthal

Olivia Rosenthal a publié une dizaine de récits dont Toutes les femmes sont des aliens (Verticales, 2016) et Mécanismes de survie en milieu hostile (Verticales, 2014). Elle a obtenu le prix du Livre Inter pour Que font les rennes après Noël ? (Verticales, 2010) et le prix Wepler-Fondation la poste pour On n’est pas là pour disparaître (Verticales, 2007). Elle écrit également pour le théâtre, pratique régulièrement la performance et fait diverses interventions dans l’espace public (affichages ou pièces sonores), autant de manières pour elle de renouveler les formes que peut prendre la littérature.

Le cycle « Ça va, ça va le monde ! » est coordonné par Pascal Paradou, adjoint à la directrice de RFI en charge des opérations culturelles et de la Francophonie, et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel dont la compagnie (e)utopia participe à la production avec le soutien de Wallonie Bruxelles International. Il bénéficie aussi du soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique et de l’attention précieuse de l’Institut Français. Au Festival d’Avignon, les lectures «Ça va, ça va le monde!» sont à écouter tous les matins entre 11h et 12h dans le Jardin de la rue de Mons et puis sur les ondes de la radio mondiale, tous les dimanches, du 29 juillet au 2 septembre à 12h10. Le cycle est coordonné par Pascal Paradou, adjoint à la directrice de RFI en charge des opérations culturelles et de la Francophonie.

SAMEDI 14 JUILLET 2018 :

« La poupée barbue », d’Edouard Elvis Bvouma (Cameroun), Prix Théâtre RFI 2017.

Lu par Charlotte Ntamack et Wilfried Manzanza (batterie).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 29 juillet à 12h10.

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 :

« Les cinq fois où j’ai vu mon père », de Guy Regis Junior (Haïti)

Sur une proposition du Festival des Francophonies en Limousin.

Lu par Thomas Dubot et Caroline Berliner.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 5 août à 12h10.

LUNDI 16 JUILLET 2018 :

« Que ta volonté soit Kin », de Sinzo Aanza (République démocratique du Congo).

Lu par Tom Adjibi, Jessica Fanhan et Consolate Siperius.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 12 août à 12h10.

MARDI 17 JUILLET 2018 :

« Retour de Kigali », de Mandali Léon Athanase, Désiré Bigirimana, Amélie Durand, Elitza Gueorguieva, Jean Delacroix Hakizimana, Aimée Ishimwe, Jean-Paul Kayumba, David Lopez, Louise Mutabazi, Natacha Muziramakenga, Elise Rida Musomandera, James Rwasa, Aimable Twiringiyimana, Cécile Umutoni.

Texte collectif coordonné et traduit par Dorcy Rugamba et Olivia Rosenthal (Rwanda/France).

Lu par Estelle Marion, Nirere Shanel (chant), Juan Medina (guitare acoustique), Maxime Moro (basse) et Frédéric Poli (batterie-percussions).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 19 août à 12h10.

MERCREDI 18 JUILLET 2018 :

« Sœurs d’ange », de Alfi W. Gbegbi (Togo).

Lu par Rehab Mehal, Jessica Fanhan, Annette Gatta et Anthony Marcon (basse).

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 26 août à 12h10.

JEUDI 19 JUILLET 2018 :

« Le bal de Ndinga », de Tchicaya U Tam’si (Congo-Brazzaville).

Lu par Tom Adjibi, Alvie Bitemo, Serge Demoulin, Lamine Diarra, Daddy Kamono Moanda et Yatsiona (multi-instruments).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 2 septembre à 12h10.

► En attendant les lectures au Festival d’Avignon, du 14 au 19 juillet 2018, voici le lien pour (re)vivre les lectures des éditions précédentes => Ça va, ça va, le monde !. => http://www.rfi.fr/tag/ca-va-ca-va-le-monde/