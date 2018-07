Lecture RFI à Avignon: «Le bal de Ndinga», de Tchicaya U Tam’si (Congo)

Avec l’un des plus grands poètes nés en Afrique, RFI clôture son cycle Ça va, ça va le monde ! au Festival d’Avignon. Dans « Le Bal de Ndinga », Tchicaya U Tam’si raconte l’espoir et les illusions perdues des indépendances. Une lecture à vivre ce jeudi 19 juillet à 11h dans le jardin de la rue Mons. Entrée libre.

Écrite en 1987, un an avant sa mort, Le Bal de Ndinga est une nouvelle dialoguée qui se passe dans les rues de Kinshasa le 30 juin 1960, jour de l’indépendance du Congo. La danse, la bière, la joie et l’impatience… Pour quelques heures, Ndinga, celui qui n’est qu’un boy, accède au rang d’homme à part entière. Pour quelques heures, car Tchicaya U Tam’si raconte dans ce texte à la langue sauvage l’espoir et les illusions perdues des indépendances.

Tchicaya U Tam’si est considéré comme l’un des plus grands poètes nés en Afrique. Né en 1931, à Mpili, au Congo-Brazzaville, il fait l’essentiel de ses études en France où il publie son premier recueil Le mauvais sang. Il revient à Brazzaville au moment des indépendances et se met au service de Patrice Lumumba pour repartir à la suite de son assassinat en 1961.

Fonctionnaire à l’UNESCO jusqu’en 1986, il meurt deux ans après, le 22 avril 1988, laissant quatre romans dont Ces fruits si doux de l’arbre à pain et La main sèche, trois pièces et une œuvre poétique immense. L’œuvre complète est publiée dans la collection Continents Noirs aux éditions Gallimard. Le quatrième et dernier tome comprenant les textes de théâtre est à venir.

Le cycle « Ça va, ça va le monde ! » est coordonné par Pascal Paradou, adjoint à la directrice de RFI en charge des opérations culturelles et de la Francophonie, et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel dont la compagnie (e)utopia participe à la production avec le soutien de Wallonie Bruxelles International. Il bénéficie aussi du soutien de la SACD dans le cadre de son action culturelle radiophonique et de l’attention précieuse de l’Institut Français. Au Festival d’Avignon, les lectures «Ça va, ça va le monde!» sont à écouter tous les matins entre 11h et 12h dans le Jardin de la rue de Mons et puis sur les ondes de la radio mondiale, tous les dimanches, du 29 juillet au 2 septembre à 12h10. Le cycle est coordonné par Pascal Paradou, adjoint à la directrice de RFI en charge des opérations culturelles et de la Francophonie.

SAMEDI 14 JUILLET 2018 :

« La poupée barbue », d’Edouard Elvis Bvouma (Cameroun), Prix Théâtre RFI 2017.

Lu par Charlotte Ntamack et Wilfried Manzanza (batterie).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 29 juillet à 12h10.

DIMANCHE 15 JUILLET 2018 :

« Les cinq fois où j’ai vu mon père », de Guy Regis Junior (Haïti)

Sur une proposition du Festival des Francophonies en Limousin.

Lu par Thomas Dubot et Caroline Berliner.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 5 août à 12h10.

LUNDI 16 JUILLET 2018 :

« Que ta volonté soit Kin », de Sinzo Aanza (République démocratique du Congo).

Lu par Tom Adjibi, Jessica Fanhan et Consolate Siperius.

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 12 août à 12h10.

MARDI 17 JUILLET 2018 :

« Retour de Kigali », de Mandali Léon Athanase, Désiré Bigirimana, Amélie Durand, Elitza Gueorguieva, Jean Delacroix Hakizimana, Aimée Ishimwe, Jean-Paul Kayumba, David Lopez, Louise Mutabazi, Natacha Muziramakenga, Elise Rida Musomandera, James Rwasa, Aimable Twiringiyimana, Cécile Umutoni.

Texte collectif coordonné et traduit par Dorcy Rugamba et Olivia Rosenthal (Rwanda/France).

Lu par Estelle Marion, Nirere Shanel (chant), Juan Medina (guitare acoustique), Maxime Moro (basse) et Frédéric Poli (batterie-percussions).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 19 août à 12h10.

MERCREDI 18 JUILLET 2018 :

« Sœurs d’ange », de Afi W. Gbegbi (Togo).

Lu par Rehab Mehal, Jessica Fanhan, Annette Gatta et Anthony Marcon (basse).

Création sonore : Pierre-Alexandre Lampert.

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 26 août à 12h10.

JEUDI 19 JUILLET 2018 :

« Le bal de Ndinga », de Tchicaya U Tam’si (Congo-Brazzaville).

Lu par Tom Adjibi, Alvie Bitemo, Serge Demoulin, Lamine Diarra, Daddy Kamono Moanda et Yatsiona (multi-instruments).

Dirigé et mis en scène par Armel Roussel.

Diffusion sur l’antenne de RFI : dimanche 2 septembre à 12h10.

► En attendant les lectures au Festival d’Avignon, du 14 au 19 juillet 2018, voici le lien pour (re)vivre les lectures des éditions précédentes => Ça va, ça va, le monde !. => http://www.rfi.fr/tag/ca-va-ca-va-le-monde/