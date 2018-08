Le Sziget festival, un mélange de cultures dans une Hongrie en fermeture

A Budapest, le Sziget s'est ouvert le 8 août et dure jusqu'au 14 août. C'est le plus grand festival d'Europe, avec près d'un demi-million de visiteurs et d'artistes qui viennent de plus de 100 pays différents. Dans une Hongrie de plus en plus isolée du reste de l'Europe par son Premier ministre nationaliste Viktor Orban, qui rejette ouvertement le multiculturalisme, le Sziget est une bouffée d'air frais.

Avec notre correspondante à Budapest, Florence La Bruyère

C’est le virtuose du rap, l’américain Kendrick Lamar, qui a ouvert en beauté le festival Sziget. Ovationné par la foule, le rappeur âgé de 30 ans est le premier artiste hip-hop à avoir reçu le prix Pulitzer. Il évoque régulièrement la condition des Afro-Américains dans ses poèmes pugnaces au rythme magnétique.

Outre les grandes têtes d’affiche – Gorillaz, Bastille, Arctic Monkeys – le Sziget accueille toutes les musiques du monde et même du cabaret. Le groupe français « La Caravane Passe » y présente son spectacle festif « Le vrai-faux mariage de la caravane passe ».

Budapest est une ville qui tranche avec le reste de la Hongrie. A Budapest, il y a eu des manifestations, la majorité des habitants n’a pas voté pour Orban. Budapest est très différent, et ce festival montre que la Hongrie peut être différente. Au festival Sziget en Hongrie 11/08/2018 - par Florence La Bruyère Écouter

« Sziget, ça veut dire "île" en hongrois. On est sur une île, sur le Danube qui est le plus grand fleuve d’Europe, à l’endroit où il est le plus large, à Budapest. Et donc cette île est entièrement transformée en festival et des gens de toute l’Europe viennent festoyer sur cette île », s'émerveille Toma Feterman, chanteur du groupe.

Originaires de Slovénie, Alexandra et Nikka, 18 ans, ont planté leur tente sur l’île. C’est leur premier grand festival. « On s’est tout de suite fait des supers amis : des Israéliens, des Espagnols, des Anglais… Et aussi des Hongrois. Eux, ils savent où est la Slovénie ! L’ambiance est familiale, chacun accepte les autres », se réjouit l'une des deux festivalières.

Des festivaliers du Sziget en pleine baignade dans le Danube. REUTERS/Bernadett Szabo

« Nous sommes libres de faire ce que nous voulons »

Dans une Hongrie repliée sur elle-même sous le gouvernement autoritaire de Viktor Orban, le festival Sziget est une bulle d’oxygène, un village planétaire ouvert à toutes les cultures.

« Le Sziget ne dépend pas du gouvernement. Il n’a pas d’argent public, ou très peu. Donc, nous sommes libres de faire ce que nous voulons, explique Marina Pommier, chargée de programmation. A la fois, il y a une grande scène avec des noms internationaux. Mais on fait aussi de la culture à côté, il y a du théâtre, de la danse. Il y aussi notre scène "Caravane" qui est plus orientée vers la culture et la découverte des peuples différents. Budapest est une ville qui tranche avec le reste de la Hongrie. A Budapest, il y a eu des manifestations, la majorité des habitants n’a pas voté pour Orban. Budapest est très différent, et ce festival montre que la Hongrie peut être différente. »

Une fois le soleil couché, on danse toute la nuit sur la planète Sziget. Le festival dure jusqu’au 14 août inclus.