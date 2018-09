«Le Temps des forêts», la malforestation en France

« C’est bien une plantation d’arbres, mais est-ce qu’on peut appeler cela une forêt ? Entends-tu des oiseaux ? » Un silence de mort règne dans les plantations artificielles de pins Douglas, images de sols ravagés par les insecticides, labourés par des engins monstrueux qui débitent les troncs comme des allumettes.

Le réalisateur François-Xavier Drouet a filmé les forêts françaises où l'industrialisation à outrance fait des ravages. « Les gros arbres, les vieux arbres, sont en train de disparaître, alerte François-Xavier Drouet. Il y a moins d’un pour cent des arbres dans ces forêts ont plus de 200 ans. Or, c’est là qu’est concentrée toute la biodiversité, les cortèges d’insectes qui sont inféodés aux vieux arbres. Comme aujourd’hui l’industrie ne veut plus que des petits diamètres, on ne les laisse plus pousser jusqu’à leur maturité écologique. Pourtant, il est tout à fait possible de répondre aux besoins en bois de la société sans saccager l’écosystème. »

80% des forêts françaises ne possèdent plus qu'une ou deux essences d'arbres. Elles sont devenues des usines à bois modifiant considérablement le travail des forestiers. « Il y a vraiment une rupture anthropologique dans notre rapport à la forêt. Et cela provoque des souffrances. Par exemple, à l’Office Nationale des Forêts (ONF), il y a eu plus de 50 suicides depuis 2002. »

Le temps des forêts de François-Xavier Drouet est un remarquable travail documentaire sur la malforestation et sur ses alternatives.