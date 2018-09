«La Scala» renaît à Paris

Cette semaine La Scala parisienne a fêté sa réouverture. Située au cœur de Paris dans le quartier de Strasbourg Saint-Denis, le lieu a déjà connu plusieurs vies : salle de revues à grand spectacle à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, cinéma art déco puis multiplex porno dans les années 1980 et finalement église baptiste... La salle de spectacle rouvre après deux ans de travaux avec la volonté d'y mêler toutes formes d'art vivant. C'est l'inclassable Yoann Bourgeois qui ouvre le bal avec sa pièce « Scala », entre cirque et danse, créée spécialement pour le lieu.

« Quand je l’ai vue, j’ai dit : waouh !. Cette salle est incroyable et j’étais très heureux qu’elle ne soit pas encore vendue. » Frédéric Biessy tombe amoureux de La Scala et l'achète avec sa femme Mélanie. Coût : plus de dix millions d'euros, travaux compris. Le rêve du producteur de spectacles de mettre à la disposition des artistes un théâtre privé qui jouit des moyens du théâtre public commence à voir le jour.

Très vite, il y embarque l'un des plus grands scénographes français qui a signé les décors de Patrice Chéreau. Richard Peduzzi est sous le charme aussi. « C’est un parallélépipède rectangle et quand on regarde bien si l’on descend, on verra que cela ressemble à un bateau. Et pour moi, le théâtre, c’est aussi le voyage. »

Et Peduzzi conçoit un voyage sous le signe du bleu. Une couleur présente partout : dans la salle, le bar, le hall. Fini le rouge au théâtre. Yoann Bourgeois crée un décor dans les mêmes tons. Un escalier monumental au milieu du plateau qui monte vers le ciel et des trappes partout où disparaissent les interprètes comme avalés par la scène. De la magie, du cirque, de la danse, et surtout de la poésie pour ce spectacle d'ouverture intitulé tout simplement Scala.

« Scala », spectacle de Yann Bourgeois, créé pour la réouverture de La Scala parisienne. Géraldine Aresteanu

