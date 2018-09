Une Nuit européenne des chercheurs pour 1001 histoires

Le temps d’une soirée, plus de 1 000 scientifiques vont devenir de véritables conteurs. C’est le défi de cette 14e édition de la Nuit européenne des chercheurs, ce vendredi 28 septembre, qui met l’art de la narration à l’honneur avec comme thème « 1001 histoires ».

Ces chercheurs en sciences humaines et sociales proposeront aux visiteurs diverses histoires, énigmes, jeux, pour parler de leurs métiers et travaux de façon ludique et conviviale.

🌃 Nous fêtons ce soir la 14ème Nuit européenne des chercheurs ! 🔬



Dans plus de 300 villes à travers une trentaine de pays, des chercheurs européens 🇪🇺 présenteront de manière ludique leurs projets au public → https://t.co/VTj4qEPp6p #MSCAnight #MSCA pic.twitter.com/9pe3Cl2XfJ Commission Européenne 🇪🇺 (@UEFrance) 28 septembre 2018

340 villes en Europe

Impulsée par la Commission européenne, la Nuit des chercheurs a lieu dans 340 villes en Europe, dont 12 villes en France (à partir de 18h). Chacune d’entre elles a son propre programme, accessible sur cette page.

Valentin Emiya, enseignant-chercheur en informatique de 39 ans à l'université d'Aix-Marseille, a conçu avec une équipe de 7 personnes un jeu sur ordinateur à la salle de concert des Docks des Sud à Marseille. L'occasion pour les visiteurs de se confronter à une intelligence artificielle, et d'en apprendre plus sur le sujet. « Il y a une soif de connaissances chez le grand public, et une mission de transmission des savoirs de notre part, pour montrer ce que l'on fait en laboratoire, comment on utilise l'argent public », estime-t-il.

A Paris, l’ESPCI (École supérieure de physique et de chimie industrielles de la ville de Paris) propose un spectacle d’improvisation à 21h30 avec des chercheurs du PSL (Paris-Sciences-et-Lettres). Les spectateurs sont invités à choisir les thématiques de recherches et les contraintes de jeux des acteurs.

Parmi les animations insolites proposées, le « speed searching », proche du « speed dating » : 7 minutes de tête-à-tête, dans une ambiance tamisée, avec un chercheur. Ou encore « Ma recherche dans le noir », pour le rencontrer et l'écouter dans l’obscurité.

Avez vous déjà participé au Speed Searching de la #NuitChercheurs ? Alors racontez nous votre histoire de #SpeedSearching.#MSCAnight pic.twitter.com/dLSCabx5EB Nuit des Chercheurs (@NuitChercheurs) 18 septembre 2018

26 000 visiteurs en France 2017

Outre la découverte du monde scientifique pour le grand public, ces rencontres offrent parfois des « surprises de taille » pour les chercheurs, selon les organisateurs de l’événement, certains ayant trouvé des idées à la suite des échanges : « Un historien qui se voit proposer l’accès à de nouvelles archives par un père de famille, un couple qui fait ressurgir l’idée d’une « manip » dans l’esprit d’une biologiste, [...] deux chercheuses, l’une en psychologie, l’autre travaillant sur le goût, qui élaborent un projet scientifique commun à la suite de la soirée. »

En France, le consortium organisateur de l’événement est piloté par l’université de Bourgogne-Franche-Comté. Pour l’édition 2017 (sur le thème des sciences cognitives), la Nuit européenne des chercheurs a attiré plus de 26 000 visiteurs, la majorité d’entre eux ayant entre 18 et 25 ans. Elle est soutenue par le ministère de la Culture et le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.