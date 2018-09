Cinéma: «Un peuple et son roi», la fresque historique de Pierre Schoeller

Dans Un peuple et son roi, son 3e long métrage, Pierre Schoeller raconte la fin de l’Ancien Régime, et la naissance de la République. Une ambitieuse fresque historique où se croisent anonymes et figures historiques comme Marat, Robespierre, Mirabeau, et bien sûr Louis XVI et Marie-Antoinette.

La politique passionne Pierre Schoeller depuis toujours. Dans L’exercice de l’Etat, en 2011, il racontait le quotidien d’un ministre, incarné par Olivier Gourmet. Il a aussi mis en scène deux ans plus tard l’assassinat en Corse du préfet Claude Erignac. Dans Un peuple et son roi le cinéaste parcourt la période qui va de la prise de la Bastille, en juillet 1789 à l’exécution de Louis XVI en janvier 1793.

C’est un projet colossal : cinq ans de préparation, pour un budget 17 millions d’euros, 150 figurants, plus un casting royal ou figurent Olivier Gourmet, Gaspard Ulliel, Adèle Haenel, sans oublier Laurent Lafitte, Denis Lavant et Louis Garrel qui incarnent respectivement Louis XVI, Marat et Robespierre.

Une révolution de l'intérieur

Un peuple et son roi entend raconter le grand basculement de ces journées de juillet 1789, où les liens féodaux vont céder la place au contrat social et à la République. Mais plus largement, l’enjeu est de raconter une révolution de l’intérieur, les enjeux et les idéaux qui la travaillent, et surtout le surgissement du peuple en tant que sujet.

Le résultat est à la mesure de ces ambitions. Rien d’empesé ni d’académique dans ce film. On y chante on y danse, et quand le roi monte à l’échafaud, sous les yeux incrédules de la lingère Adèle Haenel et du sans-culottes Gaspard Ulliel, on a le souffle coupé, comme eux. Car le propre des grands films d'époque est de nous faire vivre l’Histoire au présent.