«Le Bureau des Légendes», coup d’envoi de la saison 4

Un traitre, Malotru, alias Mathieu Kassovitz ? Son personnage, Guillaume Debailly, est en tout cas traqué par la Dgse, les services de renseignements français et par la CIA. Il a trouvé refuge à Moscou où toute la question est de savoir s'il va collaborer avec les services secrets russes.

Après avoir exploré l'Iran et l'Azerbaïdjan dans les premières saisons, cette fois, c'est la Russie qui se retrouve au cœur de la saison 4 du Bureau des Légendes... L'une des agentes, Marina, jouée par Sara Giraudeau, devra infiltrer des hackers moscovites.

Le cinéaste Éric Rochant, maître d'œuvre du « Bureau des Légendes »

En trois saisons, le maître d'œuvre de la série, le cinéaste Éric Rochant, a imposé à la télévision française une série intelligente, décryptant la géopolitique, et sachant mêler psychologie et action... Pour ce faire, il a mis en place une méthode d'écriture collégiale, à l'américaine, et fait appel, cette saison, à des réalisateurs ayant fait leurs preuves au cinéma, comme Pascale Ferran ou Laïla Marrakchi.

Devant la caméra, on retrouve toujours avec plaisir Mathieu Kassovitz en espion perdu. Et on savoure l'arrivée d'un nouveau chef, plus sournois et pervers, qui doit faire le ménage à la Dgse, un personnage campé avec délectation par Mathieu Amalric.