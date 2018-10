Camille Pascal, lauréat du Grand prix du roman de l’Académie française

L’Été des quatre rois raconte cette année 1830 si particulière dans l’histoire de la France où quatre rois se sont succédé sur le trône royal : Charles X, chassé par la révolution de Juillet, ouvre le bal, suivi de Louis XIX, Henri V et Louis-Philippe. Sur les 650 pages de ce roman historique, le lecteur vit d’une manière très détaillée, parfois heure par heure, les manipulations, manœuvres et chamboulements politiques de l’époque. Cette valse des monarques s’inscrit dans un monde en bouleversement permanent, sonnant le glas des Bourbon et basculant alors dans une autre ère.

De Nicolas Sarkozy au Grand Prix du roman de l’Académie française

Plein de rebondissements, le récit, raconté dans un style à la fois élégant et alerte, fait revivre les tensions entre les problèmes de la vie quotidienne et une cour totalement déconnectée de la réalité. L’auteur nous emmène à Paris, à Saint-Cloud, à Rambouillet et à Cherbourg pour faire défiler cette histoire passionnante d’une monarchie à bout de souffle, tiraillée par les ambitions et les jalousies, décrites avec minutie comme les costumes et les objets du quotidien de l’époque.

Né en 1966, Camille Pascal réussit à remporter le prestigieux Grand prix de l'Académie française à l’âge de 52 ans, avec son premier roman. L’agrégé d’histoire devenu secrétaire général du groupe France Télévisions en 2007 avant de devenir conseiller sous la présidence de Nicolas Sarkozy, avait déjà publié plusieurs essais à connotation politique, dont Scènes de la vie quotidienne à Élysée en 2013 et Les derniers mondains en 2015. Son livre couronné se trouve également parmi les finalistes du prix Interallié, qui rendra son verdict le 14 novembre.

Les autres livres en lice pour le Grand Prix du roman de l’Académie française étaient Les cigognes sont immortelles, d’Alain Mabanckou (qui a perdu au 3e tour de scrutin, à 7 voix contre 13 voix à Camille Pascal), L’Ère des suspects, de Gilles Martin-Chauffier et L’Hiver du mécontentement, de Thomas B. Reverdy.