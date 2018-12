« Une affaire de famille » de Hirokazu Kore-eda, la Palme d’or japonaise

Ils sont cinq à se tasser dans une maison d'une pièce coincée entre les grattes ciels tokyoïtes : une grand-mère, un couple, une jeune femme, un petit garçon et bientôt une fillette de 5 ans recueillie un soir alors qu'elle traine seule dans le froid... Un groupe qui a toutes les apparences d'une famille, mais dont on va découvrir petit à petit que ces marginaux se sont choisis.

Avec ce treizième long métrage, Hirokazu Kore-eda s'attaque à deux tabous de sa société : les liens du sang et l'amoralité du chapardage érigé ici en mode de survie. Le cinéaste quinquagénaire camoufle sa colère sous des dehors de tendre chronique familiale.

« Cela me choque beaucoup »

« Il n’était pas question d’exprimer cette colère de manière frontale. Mais je dois admettre que je ressens un certain malaise quand je vois ce qui se passe dans la société japonaise à l’heure actuelle : il y a à l’égard des plus démunis un manque de considération et de bienveillance. Cela me choque beaucoup. Des tendances conservatrices prennent le dessus dans le pays. La famille est vue de façon extrêmement rigide. C’est contre cela que je me bats. »

Au Festival de Cannes, Hirokazu Kore-eda a décroché la Palme d'or, la première palme japonaise depuis L’Anguille (Unagi), de Shōhei Imamura, en 1997. Une reconnaissance méritée tant son cinéma apparaît délicat, sensible et profond. Les spectateurs chinois et japonais ne s'y sont pas trompés. Une affaire de famille est l'un des grands succès du cinéma japonais cette année avec plus de 54 millions de dollars de recettes.