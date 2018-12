Waly Dia: «Ensemble ou rien»

Si vous trouvez que l'actualité est trop lourde, entre terrorisme et manifestations, et que vous habitez à Paris, voici un concentré de rire sur les grands thèmes du moment... Le spectacle s'appelle « Ensemble ou rien ». Sur scène, Waly Dia, qui a fait ses armes au Comedy Club, le théâtre de Jamel Debbouze, grand découvreur de talents.

Le mouvement #MeToo, le rap, Daech, l'équipe de France de football, l'homophobie ou les chats... Pendant une heure et quart, sans aucun temps mort, Waly Dia aborde des sujets d'actualité ... qu'il n'a pas choisi !

« C’est le public qui les a choisis ! J’ai construit mon spectacle en faisant une tournée d’improvisation où je demandais aux gens – en arrivant sur scène : de quoi on parle ? C’était beaucoup d’improvisation pour savoir ce qui préoccupait les gens. Sentir ce qui trotte dans les têtes des gens. Et ce qu’on leur a mis aussi dans la tête : Daech, on les a matraqués avec ça, alors c’est juste une bande d’idiots qu’il faudrait ridiculiser. Mais, on a fait comme une idéologie qui planait au-dessus de nous, etc. Donc, toutes ces préoccupations-là, j’ai essayé d’y répondre le mieux que je pouvais. »

« On n’a plus trop le choix »

Pour Waly Dia, 30 ans, les humoristes peuvent, à leur manière, désamorcer les conflits qui minent la société.

« Si ne on désamorce pas, on va tout droit à la catastrophe. J’ai l’impression qu’on n’a plus trop le choix. Si l’on ne fait pas, cela serait limite une faute professionnelle. On n’a pas les outils pour changer le monde, par contre, on a de quoi faire en sorte que les gens puissent un peu avoir de recul, parce que l’humour amène ce recul. »

La plus grande fierté de Waly Dia, né de père sénégalais et de mère française, c'est d'attirer dans le public, depuis trois mois, des spectateurs de toutes origines : noirs, blancs... ou autres, jeunes ou moins jeunes, de Paris ou de sa banlieue.

► Waly Dia, à la Comédie de Paris, du jeudi au samedi, jusqu'au 5 janvier, et ensuite au Palais des Glaces à partir du 18 janvier.