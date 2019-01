La polémique autour de Léonard de Vinci

Il était artiste, astronome et architecte, philosophe et visionnaire, scientifique et inventeur de génie : Léonard de Vinci, né en 1452 en Toscane, décédé en 1519 en France et dont on célèbre cette année les 500 ans de la mort, est au cœur d'une polémique politique. Avec la déclaration : « les Français ne peuvent pas tout avoir », le gouvernement italien a remis en question un accord de prêts signé avec le musée du Louvre en 2017. Celui prévoyait la quasi-totalité des tableaux de l'artiste conservés dans les musées nationaux italiens.

Léonard de Vinci a 64 ans lorsqu'il traverse les Alpes, à dos de mulet, apportant avec lui ses toiles majeures, dont La Joconde, pour rejoindre les bords de la Loire en 1516.

« Il était invité par François Ier qui, à l’époque, était duc de Milan, explique Jean d'Haussonville, directeur du Domaine de Chambord. Et Léonard de Vinci cherchait une sorte de mécène. Il avait même exploré la possibilité d’aller travailler pour l’Empire ottoman. Et à l’époque, François Ier, qui était au début de son règne, était plein d’admiration pour les artistes italiens. »

Une nouvelle esthétique

À travers l'Italie, la France découvre une nouvelle esthétique, un nouvel art de vivre qu'elle importe dans le Val de Loire. C'est l'aube de la Renaissance française avec la rénovation des châteaux royaux de Blois et d’Amboise où repose aujourd'hui Léonard de Vinci, l'artiste qui a aussi inspiré les plans du célèbre Château de Chambord.

« Nous serons les seuls hors de Paris à présenter des manuscrits originaux de Léonard de Vinci qui viennent du Codex Atlanticus, des dessins d’architecture, remarque Jean d’Haussonville. C'est comme une enquête policière pour voir quelle est la part d'influence que Léonard de Vinci a pu avoir sur la conception de Chambord. »

Aujourd'hui le plus grand château de la Renaissance dans le monde, Chambord, s'associe à une opération gigantesque qui réunit quelque 500 événements destinés à célébrer Léonard de Vinci.

Léonard de Vinci invente le futur

« Ce n'est pas un moment où l’on va muséographier ces châteaux, ces parcs et ces jardins, affirme François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire. Chacun de ces villages, de ces bords de Loire se met en création. On va retrouver des concerts, des expositions, des colloques. Et au-delà de cela, Léonard de Vinci est un immense scientifique-technologue qui passe de la science à des objets volants, qui invente le futur. Sa démarche est celle de l’ouverture, celle de l’Europe et ça a beaucoup de sens aujourd’hui. »

500 ans après sa mort, cet esprit libre est au centre d'une querelle diplomatique européenne. La sous-secrétaire d'État à la culture italienne, issue du parti d'extrême droite La Ligue, remet en cause le prêt de tableaux de Léonard de Vinci pour la grande rétrospective au Louvre - en dépit d'un accord conclu en 2017 prévoyant de faire voyager à Paris la quasi-totalité des toiles détenues par l'Italie, soit quatre ou cinq panneaux sur bois. En contrepartie, le Louvre s'engageait à prêter des œuvres du peintre Raphaël pour une exposition à Rome en 2020.

« Les Français ne peuvent pas tout avoir »

En déclarant que « ce prêt placerait l'Italie à la marge d'un événement culturel majeur » et que « les Français ne peuvent pas tout avoir », le gouvernement italien s'attaque à une pratique très courante entre musées et déchaîne une vague de nationalisme dans le pays. Certains allant jusqu'à exiger le retour de la Joconde en Italie.

« Cette querelle est un peu ridicule dans la mesure où Léonard de Vinci a été chassé d’Italie pour homosexualité, fait savoir Stéphane Bern, ambassadeur des célébrations autour de Léonard de Vinci. Donc, il était accueilli par le roi de France qui était plus ouvert sur la question des mœurs et lui a permis de venir avec ses œuvres, donc elles nous appartiennent parce qu’elles ont été achetées par la France. Donc, on a un acte de propriété. »

Des grandes expositions à Florence, Milan et Paris

Le Louvre détient aujourd'hui la plus importante collection de peintures de Léonard de Vinci dans le monde : cinq sur la quinzaine de tableaux reconnus, ainsi que vingt-deux dessins. Sa grande rétrospective n'est prévue qu'à la fin d'octobre pour ne pas faire d'ombre aux célébrations de Florence et Milan qui culminent au mois de mai, mois du décès de ce grand humaniste universel qui se serait probablement retourné dans sa tombe dans la chapelle du Château d'Amboise. En attendant une issue de cette querelle diplomatique, les négociations entre l'Italie et la France continuent en interne.

► La grande rétrospective de Léonard de Vinci au Louvre à Paris est prévue du 24 octobre 2019 au 24 février 2020.