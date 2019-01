Fespaco 2019: La liste des films africains en compétition pour l’Étalon d’or de Yennenga

Vingt longs métrage de seize pays africains seront en lice pour la récompense suprême du Fespaco qui fêtera entre le 23 février et 2 mars son cinquantenaire. Ardiouma Soma, le délégué général du Festival panafricain du cinéma à Ouagadougou, au Burkina Faso, a annoncé mardi 15 janvier la liste lors d’une conférence de presse à l’Unesco, à Paris.

La liste des fictions longs métrages en compétition pour l’Étalon d’or de Yennenga du Fespaco 2019.

- Five Fingers for Marseilles, de Michael Matthews (Afrique du Sud)

- Sew The Winter To My Skin, de Jahmil X. T. Qubeka (Afrique du Sud)

- Ila Akhir Ezzaman (Jusqu’à la fin des temps), de Yasmine Chouikh (Afrique du Sud)

- Desrances, d’Apolline Traoré (Burkina Faso)

- Duga (Les Charognards), d’Abdoulaye Dao et Hervé Eric Lengani (Burkina Faso)

- Hakilitan (Mémoire en fuite), d’Issiaka Konaté (Burkina Faso)

- Miraculous Weapons (Les armes miraculeuses), de Jean-Pierre Bekolo (Cameroun)

- Resolution, de Boris Oue et Marcel Sagne (Côte d’Ivoire)

- Karma, de Khaled Youssef (Egypte)

- Keteke, de Peter Sedufia (Ghana)

- Rafiki, de Wanuri Kahui (Kenya)

- Barkomo (La Grotte), d’Aboubacar Bablé Draba & Boucary Ombotimbé (Mali)

- Indigo, de Selma Bargach (Maroc)

- Mabata Bata, de Joao Luis Sol de Carvalho (Mozambique)

- Hakkunde, d’Oluseyi Asurf Amuwa (Nigeria)

- The Mercy of the Jungle, de Joel Karekezi (Rwanda)

- Akasha, de Hajooj Kuka (Soudan)

- T-Junction, d’Amil Shivji (Tanzanie)

- Fatwa, de Mahmoud Ben Mahmoud (Tunisie)

- Regarde-moi (Look at me), de Nejib Belkadhi (Tunisie)



► La 26e édition du Fespaco (le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou a lieu tous les deux ans) se déroule entre le 23 février et le 2 mars 2019.