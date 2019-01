Lors de mes premières semaines dans le secondaire, la professeure de français nous demanda de composer une rédaction. C’était une dame chaleureuse, elle disait « Bonne ân-née » et, un jour, essuya une larme en écoutant le Petit Prince de Saint-Exupéry. Le sujet de la rédaction me laissa perplexe : « Votre animal favori. » Que faire quand on n’a pas d’animal de compagnie à la maison ?

J’aurais bien voulu parler du panda géant, mais qui m’aurait cru ? J’ai donc cherché sur le sommet du monde un animal qui m’intriguait depuis longtemps, le yéti. La documentation familiale a fourni quelques indices : des traces de pas dans la neige, un bout de crâne conservé dans un monastère, des témoignages de sherpas népalais et de scientifiques de tout poil. Je m’appliquais. Ma démarche originale fut cependant ignorée, la note très moyenne, loin derrière les chiens et les chats de mes camarades.

Certains d’entre eux se sont pourtant intéressés au yéti, mais Mme Martinet refusa que j’en fasse lecture. Je lui dédie ce centième billet sur le site de RFI.

A l’heure où les satellites les plus perfectionnés distinguent des plaques d’immatriculation, je dois m’y résoudre, mon yéti est bel et bien mort. Ce n’est pas faute d’enquêteurs, tous les alpinistes venus dans la région ont cherché l’animal mystérieux, mais en vain. Le crâne du monastère est celui d’un caprin, on n’a jamais trouvé le moindre squelette sur les pentes glacées de l’Himalaya et les biologistes sont formels : en dessous de 200 individus, un groupe ne peut se maintenir sur la terre.

L’orang outang égaré au Népal serait, à tout casser, un descendant de l’ours bleu de Sibérie, et plus probablement un personnage du folklore tibétain.

Par comparaison, l’histoire du monstre du Loch Ness est beaucoup plus amusante, car elle est alimentée par des canulars, révélés au fil des ân-nées. Soucieux de rentabiliser le site, le Loch Ness Centre & Exhibition ne veut pas briser le mythe, mais reconnait au détour d’un panneau que pareil animal aquatique aurait besoin, pour se nourrir, d’une quantité massive de gros poissons. Or, dans ses eaux profondes, on ne trouve que du menu fretin et quelques truites.

De toutes les théories cocasses au sujet de Nessie-le-monstre (un esturgeon ? une otarie ?), je retiens celle d’un éléphant de cirque, prenant son bain en 1933, et nageant sous l’eau avec sa trompe en l’air. Il ne devait pas être frileux, celui-là.

Rien n’empêche de se laisser envoûter par l’atmosphère du lac sombre et de contempler, à travers les rideaux d’arbres frêles, le jeu des ondes.

Il va devenir bien difficile de découvrir de nouveaux mammifères. Certes, de temps à autre, les caméras à déclenchement automatique parviennent à filmer quelques animaux nocturnes dans la jungle. Mais ils ne sont pas bien gros. Les fonds marins ont encore beaucoup de surprises à nous annoncer.

Ces recherches m’ont rendu plus riche de deux mots : cryptide, animal ou plante dont l’existence supposée n’est étayée par aucune preuve scientifique, et soliton, onde solitaire qui se déplace sans se déformer.

Peu de temps après cette rédaction mésestimée par ma professeure, je découvris le yéti dessiné par Hergé*. Il était beaucoup plus gros et pataud que le mien. Mais plutôt sympathique. Les immensités blanches de l’Himalaya ont fait rêver plusieurs générations de lecteurs. La BD a beaucoup joué pour la popularité du Tibet.

Elle comporte au demeurant une allusion dont Hergé aimait truffer ses albums : le village de Pôh-Prying au Tibet, vise bien sûr Poperinge, situé à côté d’Ypres, en Belgique, et de Steenvoorde, en France. Mais celle-là, seul un petit Flamand pouvait la comprendre.

* Hergé, Tintin au Tibet, Casterman, 1960

►Tous les billets du blog littéraire de Georges Lory