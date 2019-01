Festival d'Angoulême: Emil Ferris reçoit le Fauve d'Or pour le meilleur album BD

Je me vis comme un monstre et j'ai écrit un livre sur les monstres. Je suis très heureuse de la réception du livre. Quand je le composais, je me demandais si j'allais offenser des gens, s'ils allaient aimer les monstres autant que je les aime, je les trouve si merveilleux. Pour moi c'était une surprise formidable. Les gens viennent me voir et se confient... Certains disent qu'ils ont survécu au collège, alors qu'ils étaient des vampires. C'est merveilleux tous ces monstres qui sortent au grand jour et réclament la place qui leur est due. Et il n'y a rien de plus réconfortant pour un auteur que de se sentir soutenu par un lectorat si engagé. C'est fantastique. Merci.