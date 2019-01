Musique: disparition du compositeur Michel Legrand

Avec la disparition du compositeur Michel Legrand à l'âge de 86 ans, c'est un chapitre de cinquante années de musique et de cinéma qui se tourne. Auteur de musiques de films célèbres, couronné par de nombreuses récompenses, infatigable compositeur et arrangeur, Michel Legrand a travaillé avec les plus grands et préparait encore une série de concerts pour le printemps à Paris.

Michel Legrand le disait lui-même: « Depuis que je suis enfant, mon ambition a été de vivre entouré par la musique ». Il y sera parvenu jusqu'aux derniers instants de sa vie.

Né en 1932 dans une famille de musiciens, il entre au conservatoire à 10 ans et c'est son père qui lui fera découvrir l'univers de la chanson et du jazz. Dès la fin des années 50, il enregistre à New York avec Miles Davis ou John Coltrane, rien que ça !

Mais dans le cinéma, la Nouvelle Vague s'apprête à déferler et elle emporte Michel Legrand, désormais compositeur attitré d'Agnès Varda (dans le film Cléo de 5 à 7), Jean-Luc Godard (Une femme est une Femme) et bien sûr Jacques Demy. Avec lui, Michel Legrand révolutionne le film musical.

Dans les Parapluies de Cherbourg, les dialogues sont entièrement chantés, l'action se passe dans le monde d'aujourd'hui. Les comédies musicales ne seront plus jamais les mêmes.

Dans un style plus classique, lyrique et romantique, les bandes originales de L'Affaire Thomas Crown, Un Ete 42 et Yentl valent 3 Oscars à Michel Legrand.

Au total, le compositeur est l'auteur de plus de 150 partitions... Jusqu'à ces derniers mois. Il avait réécrit une partie d'un des ses thèmes les plus connus, Peau d'Ane, pour son adaptation au théâtre Marigny. Un spectacle toujours à l'affiche. Et il préparait une série de concerts pour le printemps.

