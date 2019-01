4e Nuit des idées: «Face au présent», relever les défis du futur

Rendez-vous annuel consacré à la libre circulation des idées et des savoirs, la 4e édition de la Nuit des idées se tient ce jeudi 31 janvier sur le thème « Face au présent ». Une nuit internationale, intergénérationnelle et interdisciplinaire, faite de débats dont plusieurs retransmis en ligne. Cette « fête de la pensée » coordonnée par l’Institut français bénéficie cette année pour la première fois d’un partenariat avec la Fondation de France.

« C’est une invitation lancée à tous les lieux de culture, bibliothèques, musées, universités, centres d’art, médias, associations de faire vivre ce débat d’idées dont on a besoin aujourd’hui. Une invitation à confronter les savoirs fondamentaux aux enjeux du présent », explique à RFI Mathieu Potte-Bonneville, coordinateur de l’édition 2019 à l’Institut français. Rencontres participatives, forums, tables rondes, conférences, lectures, concerts, projections, performances artistiques sont proposés lors de cette soirée, avec entre autres des créations sonores collaboratives à Paris et au Caire.

Grâce à la mobilisation du réseau culturel français à l’étranger, cette manifestation se déroule simultanément dans 120 villes en France et dans 70 pays à travers le monde, de Séoul à Los Angeles, d’Abidjan à Helsinki, de Toronto à Astana en passant par Ljubljana, Mexico, Istanbul, Rennes ou Paris, mobilisant près d’un millier d’intervenants autour de 180 évènements.

Tyrannie de l’instant

La Nuit des idées s’ouvre à l’Est, en Nouvelle-Zélande et au Japon, et se clôture à l’Ouest, au Canada et aux États-Unis. Des Nuits sont prévues jusqu’au 2 février à New York, Washington, San Francisco, Los Angeles et Houston, accueillies par de grands partenaires : Musée d’Art Moderne de Séoul, Fondation Calouste Gulbenkian de Lisbonne, Centre Pompidou-Kanal de Bruxelles, Musée Tamayo de Mexico, Smithsonian Museum de Washington...

Londres, Berlin, Prague, Varsovie… Des capitales européennes sont de la fête. Des capitales africaines aussi : Lomé, Dakar, Kinshasa, Addis-Abeba, Nouakchott. Décentralisée, la Nuit des idées se tient dans 8 villes en Tunisie et en Espagne, 9 en Colombie, 3 en Belgique et en Turquie… En France, elle s’étend à plus de 60 lieux, dont la moitié en régions.

« Ce qui est toujours très intéressant avec la Nuit des idées, reprend Mathieu Potte-Bonneville, c’est de proposer un thème au monde entier et de voir ce que le monde en fait. » Cette année, « Face au présent » nous amène à réfléchir sur la manière d’aborder « le réel, sans se laisser fasciner ou hypnotiser par les urgences qui se succèdent à un rythme accéléré. Alors qu’on peut être tenté par la tyrannie de l’instantanéité, l’idée est de retrouver des perspectives, chercher des solutions de long terme et convoquer pour cela tous les savoirs qui peuvent aider à prendre ce recul nécessaire. »

Pensée des solutions

« Le changement climatique a cessé d’être un horizon pour devenir une expérience », poursuit le coordinateur de La Nuit des idées. C’est pourquoi cette 4e édition débute en France au Quai d’Orsay par un dialogue entre Philippe Descola, professeur d’anthropologie au Collège de France, invité d’honneur de la manifestation, et Theaster Gates, artiste et urbaniste américain. Les deux hommes vont échanger sur les relations entre l’humain et le non humain et sur la manière de faire reculer les discriminations territoriales entre l’un et l’autre. Et livrer des pistes pour refonder un pacte social permettant d’assurer l’expression et la reconnaissance de la diversité sur la planète Terre.

Les enjeux de l’environnement sont aussi présents dans de nombreux autres débats. En France, au Palais de la Découverte à Paris et à l’Ecole urbaine de Lyon. Aux Etats-Unis, à Washington et Los Angeles... Cette édition 2019 abordera également la question de l’égalité femme-homme à Paris et en régions, mais aussi à Prague ou à Abidjan. Enfin, « dans une année décisive pour la construction européenne, il sera question d’Europe un peu partout en Europe. On aura ainsi vraiment une sorte de cartographie en direct des préoccupations de notre monde », ajoute Mathieu Potte-Bonneville.

Le coordinateur se réjouit du partenariat avec la Fondation de France, le plus grand réseau philanthropique français. L’objectif est de « promouvoir une pensée des solutions et de l’engagement, conclut-il. Ne pas se laisser abattre par les difficultés et les défis multiples... Inventer, reconnaître, identifier, partager les mobilisations, les initiatives qui permettent d’y faire face ».

Têtes d’affiche

La philosophe Barbara Cassin et l’historien Patrick Boucheron (en Argentine), l’écrivaine Aurélie Filippetti, les philosophes Camille Louis et Geneviève Fraisse et la journaliste Aude Lancelin (Belgique), le romancier Miguel Bonnefoy (Espagne), l’essayiste Raphaël Glucksmann (Finlande), Laurence Tubiana, présidente de la Fondation européenne pour le climat (au Japon), la spationaute Claudie Haigneré (Bulgarie) et l’islamologue Rachid Benzine (Maroc), le violoncelliste Gautier Capuçon et le neuropsychiatre Boris Cyrulnik (Portugal), le philosophe et sociologue Bruno Latour (Slovénie), confronteront leurs réflexions avec des figures de la pensée internationale comme l’écrivaine nigériane Chimamanda Ngozi Adichie, l’économiste sénégalais Felwine Sarr, la sociologue israélienne Eva Illouz et la philosophe belge Chantal Mouffe.

