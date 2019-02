La Berlinale ouvre avec «The Kindness of Strangers»

La 69e Berlinale, le Festival international du film de Berlin, a ouvert ses portes jeudi 7 février au soir. 17 longs métrages sont en compétition cette année pour le prestigieux Ours d'or, dont sept sont réalisés par des femmes. C'est d'ailleurs le film de la Danoise Lone Scherfig, The Kindness of Strangers (La bonté des étrangers), qui a eu les honneurs de l'ouverture.

C'est dans un restaurant russe à New York que se noue la trame aux fils multiples de The Kindness of Strangers. La Danoise Lone Scherfig veut mettre en avant la bienveillance, l'attention aux autres des New-Yorkais. Avec sa distribution internationale : le Français Tahar Rahim, l'Américaine Zoé Kazan ou le Britannique Bill Nighy, ce film s'apparente à un euro-pudding pétri de bons sentiments, mais assez indigeste.

Le directeur de la Berlinale, Dieter Kosslick, a sans doute été sensible à ce conte moderne tournant autour d'une femme battue, qui plus est réalisé par une femme dans cette période post mouvement #Metoo. Et c'est aussi une femme qui a déclaré ouverte cette 69e édition, la présidente du jury, Juliette Binoche. Une actrice sensible aux questions politiques :

« Le monde est de plus en plus égoïste, a déclaré Juliette Binoche lors de la conférence de presse. Les pays riches ferment leurs frontières, et puis il y a le réchauffement climatique. Je pense beaucoup à tout cela en ce moment, on doit faire quelque chose et je suis effarée de constater l'inaction des gouvernements. »

Juliette Binoche qui donne le ton des futures discussions avec les cinq autres membres du jury de cette 69e Berlinale.

► 69e Berlinale, Festival international du film de Berlin, du 7 au 17 février.