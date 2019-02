France: décès du dessinateur et illustrateur Tomi Ungerer

Le dessinateur auteur et illustrateur français Tomi Ungerer est mort dans la nuit de vendredi à samedi à l'âge de 87 ans, en Irlande, au domicile de sa fille. Connu surtout pour ses illustrations de livres pour enfants, il a été aussi un grand affichiste et écrivain.

Le nom de Tomi Ungerer restera attaché aux « Trois Brigands » ou « Jean de la Lune », des livres pour enfants qu'il a illustrés et qui lui ont valu sa renommée. Des ouvrages traduits dans plus de 40 langues et adaptés au cinéma.

Lauréat du prix Hans Christian Andersen considéré comme le petit Nobel de littérature pour l'ensemble de son œuvre, le dessinateur a mené une carrière internationale dans l'art graphique depuis 1957.

Ecrivain, sculpteur, il était aussi créateur d'affiches engagées. Celle qu'il dessine contre la ségrégation raciale Black Power/White Power est célèbre. Et pourtant, les débuts du jeune Jean-Thomas Ungerer né à Strasbourg en 1931 et devenu Tomi n'ont pas été simples. Il échoue au baccalauréat, se fait renvoyer pour indiscipline des Arts décoratifs, vit de petits boulots avant de débarquer à New York en 1957 avec un carton de dessins et 60 dollars en poche.

Le succès est immédiat. Il travaille pour les journaux et magazines les plus prestigieux. Et en dix ans il publie pas moins de 80 livres pour enfants aux éditions Harper & Row.

Le musée Tomi Ungerer, ouvert en 2007 à Strasbourg, conserve aujourd'hui la collection de l'artiste : dessins originaux, estampes, et des milliers de jouets qui proviennent de plusieurs donations de l'illustrateur à sa ville natale.

► (Ré) écouter : Tomi Ungerer croque la vie (Vous m'en direz des nouvelles)