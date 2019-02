Berlinale: l'Ours d'or décerné au film «Synonymes» de l'Israélien Nadav Lapid

La 69e Berlinale, le festival international de cinéma - l’un des trois principaux sur le sol européen avec Cannes et Venise - s’achève ce dimanche. Ce samedi soir, le palmarès a été décerné par le jury présidé par l’actrice française Juliette Binoche. Un palmarès audacieux qui sacre Ours d’or un film français réalisé par un cinéaste israélien Nadav Lapid.

Prime à l’originalité et à l’audace. Le jury sacre le film Synonymes de Nadav Lapid, inspiré de la vie du réalisateur israélien à Paris au début des années 2000. On y voit un étudiant, Yoav, débarquer dans la capitale française. Il se met à nu littéralement et métaphoriquement, en quête d’une identité différente de sa nationalité. Il refuse désormais de parler hébreu par opposition à la politique israélienne.

En recevant son prix, le réalisateur lui-même reconnaît que ce film aussi burlesque que tragique, de production française, pourrait créer un scandale en Israël.

Le grand prix du jury échoit à un autre film français, plus classique, mais efficace et remarquablement écrit et interprété : Grâce à Dieu, de François Ozon, sur le scandale de pédophilie au diocèse de Lyon.

Sont également distingués Yong Mei et Wang Jingchun, respectivement meilleure actrice et meilleur acteur, pour le film chinois So Long my son, de Wang Xiaoshuai, un récit sur l’impact de la politique de l’enfant unique.

Enfin, le documentaire Talking About Trees, réalisé par le soudanais Suhaib Gasmelbari, sur quatre vieux réalisateurs tentant de réanimer la flamme du 7e art au Soudan, décroche plusieurs prix, dont celui du meilleur documentaire.