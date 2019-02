Fespaco: «Mémoire en fuite», le Burkina Faso entre en compétition

RFI : Hakilitan, mémoire en fuite, est-ce le cri d’un cinéaste ?

Issiaka Konate : Je dirais oui. Quand la cinémathèque a été inondée, c’était très dramatique. D’où ce film sur la mémoire. Ensuite, ce film vient aussi de nous en tant qu’êtres humains. Comment peut-on aujourd’hui transmettre la mémoire ? Aujourd’hui, c’est aussi ça, le vrai drame.

Quand vous titrez Mémoire en fuite, de quelle fuite parlez-vous ?

Ce film est à la limite de notre mémoire qui, par moments, peut être aussi incohérente. La mémoire joue à un moment un rôle biologique sur notre évolution. Mais, on voit aussi, avec les technologies, qu’il y a une nouvelle mémoire à l’œuvre. Aujourd’hui, avec les nouvelles technologies, on confie cela à des appareils hors de nos têtes – à des téléphones, à des ordinateurs, des disques durs, etc. Cela fait que cette nouvelle génération est plus extérieure. Ces outils technologiques sont devenus des organes biologiques chez eux. C’est en quelque sorte notre évolution. C’est aussi ça l’idée dans le film de partir de l’homme du marais, primordial, qui se trouve dans ce marais de l’inconnaissance. Après, petit à petit, il va acheminer vers la lumière…

Mémoire et l’avenir du cinéma africain est le thème de cette 26e édition du Fespaco. Est-ce aussi le thème de votre film ?

Absolument, mais moi, j’avais déjà commencé depuis neuf ans ! Il y en a eu trois Fespaco qui sont passés. Quand j'ai terminé le film, c’est tombé sur cette édition avec exactement le même thème.

Votre film, un mélange entre documentaire et fiction, arrive aussi à un moment où le Fespaco va pour la première fois valoriser le genre du documentaire avec un Étalon d’or de Yennenga, donc à la même hauteur que la fiction.

Oui, j’ai déjà élargi le genre. J’aborde la création et la création reste entière, je ne distingue pas entre toutes les aides. J’ai commencé comme un documentaire. Je me suis filmé d’abord, mais, petit à petit, la fiction est venue, parce que le chantier autour du siège a repris, donc je voulais inclure le chantier. Ensuite, je me suis dit : il serait bien d’avoir un personnage qui se réveille amnésique et qui ne sait pas pourquoi sa vie remonte comme ça, par morceau. Cela est devenu la stature du film. Il y a aussi l’incohérence de notre mémoire. J’ai pris cette structure de l’incohérence comme structure pour raconter mon histoire.

Le genre du documentaire, devient-il de plus en plus important au Burkina Faso ?

Oui et c’est très bien. Je me réjouis qu’on ait installé des Étalons dans le genre des documentaires, un genre qu’on avait tout le temps méprisé. On a toujours valorisé la fiction, mais le documentaire, c’est du vrai cinéma.

Vous êtes né en 1959, dix ans avant le premier Festival panafricain du cinéma. À l’époque, il n’y avait pratiquement pas de films burkinabè (ou voltaïque). Aujourd’hui, il y en a trois en lice pour l’Étalon d’or. Une bonne nouvelle pour le cinéma burkinabè ?

Il y a une évolution. Et c’est aussi incontestable que le Burkina héberge la capitale du cinéma à Ouagadougou. C’est un pays qui fait beaucoup d’efforts par rapport à cela. Aujourd’hui, on célèbre le cinquantenaire du Fespaco et je pense que cela est un tournant très important, avec pas mal de films burkinabè en compétition ou présent au Festival. Mon film Hakilitan est un nouveau point de départ d’une autre approche cinématographique. Jusqu’ici, les professionnels et le public sont habitués à un certain type de cinéma. Aujourd’hui, on est en rupture par rapport à cela. Pour ceux qui ont une culture cinématographique, je ne me fais pas de soucis, mais pour le public, il va falloir que les critiques de cinéma fassent un travail envers le public. On doit être patient et prêt à vivre une expérience cinématographique ou personnelle avec ce film.

Comment avez-vous vécu la « rupture » aujourd’hui avec le public dans la salle ?

Moi, je trouve que dans la salle cela était bien accueilli. Je me réjouis fortement de cela. Cela veut dire quelque part que c’est un film qui va cheminer.

