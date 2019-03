«Damien veut changer le monde», s’interroger sur son engagement

En France, le cinéma s'empare de plus en plus de thèmes de société sur le registre de la comédie. Nouvel exemple avec « Damien veut changer le monde », de Xavier de Choudens, qui sort mercredi 6 mars, sur les écrans. Ou comment un citoyen ordinaire, joué par Franck Gastambide, reconnait-il des dizaines d'enfants sans papier pour leur éviter une expulsion.

Damien est surveillant dans une école. Pas militant comme ses parents, il aspire simplement à une vie tranquille, jusqu'au jour où il apprend que le petit Bahzad, en CE1, va être expulsé. Xavier de Choudens, le réalisateur, interroge la notion d'engagement.

« Aller plus loin ? »

« Moi, je me suis retrouvé dans la même situation, de participer à une cagnotte pour aider une cause. J’étais devant mon ordinateur, j’ai balancé de l’argent, et puis j’ai appuyé sur la touche "enter" de mon clavier. Mon engagement s’est arrêté à ça. Je me suis dit : je ne peux pas aller plus loin ? C’est bizarre. Je fais ce film pour m’interroger sur mon engagement et puis sur celui de tous les citoyens. »

« Je suis très fier d’incarner ce personnage »

Avec sa bande de potes, Damien va reconnaitre des enfants sans papiers à tour de bras. « Que deviennent ces enfants scolarisés en France, qui parlent français, qui étudient en France et qui, légalement, ne peuvent pas rester là, s’interroge Franck Gastambide, qui interprète Damien. Bien sûr, je connaissais trop peu ce sujet. J’allais dire presque tant mieux, parce que le personnage que j’interprète, lui aussi, ne le connait pas. Cela m’a permis, avec beaucoup de naïveté et de sincérité, d’appréhender ce sujet, cette cause. Aujourd’hui, je suis très fier d’incarner ce personnage qui, à mon avis, ressemble à beaucoup entre nous. »

Franck Gastambide, habitué des comédies légères, change de registre, et cela lui réussit plutôt bien.