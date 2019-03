Livre Paris: les habitudes de lecture des Français changent

88% des Français lisent des livres, selon cette étude de l'institut de sondage Ipsos. Un chiffre en légère progression, mais qu'il faut nuancer. Les femmes et les plus de 65 ans sont les plus grands lecteurs tandis que les catégories populaires et les hommes d'âge moyen décrochent. Et ce n'est pas seulement dû à l'omniprésence des écrans et au temps passé sur les réseaux sociaux, selon Vincent Monadé, président du Centre national du livre.

« Il y a la concurrence des autres formes de loisirs et évidemment tout d’un tas de déterminants sociaux qui jouent. Quand on n’est pas dans des familles ou des environnements professionnels de lecteurs, la lecture est un effort plus grand que quand on est dans un environnement qui vous pousse à lire. »

Les genres littéraires qui se détachent

Au-delà du roman, les lecteurs se tournent de plus en plus vers certains styles de livres : « mangas, comics, développement personnel, science-fiction et fantaisie, affirme Vincent Monadé. Ce sont les genres qui se détachent. Le développement personnel, peut-être, parce que les gens ne se sentent pas toujours bien dans leur vie et cherchent des solutions. Quant aux mangas et comics et à la fantaisie, c’est ce que les jeunes lisent beaucoup aujourd’hui. »

Autre tendance pointée par le Centre national du livre : les Français achètent de plus en plus de livres d'occasion, ce qui ne va pas contribuer à redresser un marché de l'édition en berne.

► L'étude sur « Les Français et la lecture », publié sur le site du Centre national du Livre.

► Livre Paris, le Salon du livre de Paris, du 15 au 18 mars 2019.