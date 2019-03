Livre Paris: le salon ouvre ses portes à l'Europe

Difficile de se frayer un chemin dans la foule dense. Le salon Livre Paris, qui se tient du vendredi 15 au lundi 18 mars 2019, Porte de Versailles, est le rendez-vous incontournable pour les amoureux de littérature.

Et comme le suggère la présence des drapeaux de l'Union européenne, cette 39e édition se différencie des précédentes, faisant exception à la tradition de mettre à l'honneur un pays invité. Cette année, c'est un continent, l’Europe, qui est mis en avant.

Plus de 3 000 auteurs attendus

A quelques semaines des élections européennes, le 26 mai, ce choix est une manière pour le salon de célébrer le patrimoine culturel du continent européen. Plus de 3 000 auteurs sont ainsi attendus jusqu’à lundi, dont l'Italien Erri de Luca, l'Espagnol Javier Cercas, et le philosophe allemand Peter Sloterdijk.

Au fond du salon, un grand espace de la librairie Gilbert Joseph présente des œuvres publiées partout dans le Vieux Continent. « Chaque année, nous nous associons avec la direction du salon pour organiser le stand lié au pays invité. Cette année, la thématique est les auteurs européens. La logique est de faire découvrir des littératures, classiques et nouveautés, moins diffusées que d’autres », détaille Philippe Bazire, libraire.

A proximité, on trouve le stand de la Roumanie, qui a pris pour six mois la présidence du Conseil de l’Union européenne, le 1er janvier. La thématique : la Roumanie en terre d’Europe. « Il y a des Roumains qui contribuent à la richesse culturelle européenne et française. Certains auteurs roumains écrivent d’ailleurs directement en français, font une carrière en France et même ailleurs en Europe. C’est très important pour nous de montrer qu’ils sont des auteurs européens », explique Doina Marian, directrice de l’Institut culturel roumain.

Un lieu de débats sur l'Europe

Des rencontres sont prévues durant ces quatre jours pour faire découvrir au public français des écrivains de tout le continent, et de tous les genres : essais, romans, BD, livres jeunesse, polars, etc.

Visite du Commissaire @pierremoscovici au @Salondulivre 📚



"L’Europe 🇪🇺 a besoin de livres pour nous faire comprendre que ce qui nous unit est plus fort que ce nous sépare" 🤝#LivreParis2019 pic.twitter.com/cl9EvArrGM Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance) 15 mars 2019

La « scène Europe » propose ainsi une programmation internationale avec des écrivains, penseurs et politiques, débattant de l’identité culturelle, sociale et politique du continent. C'est également le lieu pour découvrir des littératures européennes peu connues, comme celle du Kosovo.

A quelques semaines des élections européennes, plusieurs débats auront lieu comme « les démocraties européennes à l'épreuve des populismes », ou « la crise des migrants : fracture de l’Europe ».

Sensibiliser sur les enjeux des élections européennes

Le Parlement européen a d’ailleurs son stand à côté de la « scène Europe » pour sensibiliser sur les actions de l’UE pour la culture et ses impacts dans la vie des Européens. « On a besoin de les sensibiliser pour leur montrer, en cette période troublée, quels sont les enjeux de ces élections et pourquoi il ne faut pas les oublier. On est dans une période cruciale, le Brexit est actuellement en négociation. Il est temps de se mobiliser », souligne Matthieu Blondeau, administrateur au Bureau du Parlement européen en France.

L'ouverture internationale au salon Livre Paris ne se limite pas à l'Europe, même si, cette année, le Pavillon des Lettres d'Afrique est absent. Plus de 160 000 visiteurs sont attendus pour cette 39e édition.