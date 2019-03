Une webradio éphémère célèbre la journée de la Francophonie

A l’occasion de la journée internationale de la Francophonie, le réseau des Médias francophones publics (MFP) met en place une webradio qui va diffuser toute la journée de mercredi une sélection d'émissions et de reportages.

Durant 24 heures à compter du 20 mars minuit, les MFP diffuseront une sélection emblématique de leurs programmes, qui ont en commun de mettre en avant la diversité de la création culturelle francophone : musique, littérature, patrimoine, ... et langue française.

A écouter en cliquant sur le lecteur ci-dessous :

Ces vingt-quatre heures de programmes sont proposées par les radios membres des Médias francophones publics : Radio France (France Inter, France Bleu), la Radio Télévision Suisse (RTS), la Radio Télévision Belge Francophone (RTBF), Radio-Canada, le réseau Outre-Mer 1ère de France Télévisions et la radio mondiale du groupe France Médias Monde, Radio France Internationale (RFI). Avec la participation de France TV Studio (Histodio) et ARTE Radio.

Voici la liste des programmes diffusés (dans l'ordre de passage), à partir de 00 h 00 (heure de Paris), le 20 mars 2019 :

RTS (La Première) – « Sur les pas de... Stephan Eicher : le besoin d'une Suisse idéalisée ». Un reportage de Karine Vasarino. Le musicien est installé dans le sud de la France depuis plus de dix ans, mais la Suisse lui manque. Il propose à Karine Vasarino de le retrouver entre deux concerts à Neuchâtel pour une balade au bord du lac. (Diffusé le 18 janvier 2019) [34'25]

RADIO FRANCE (France Inter) – « La Marche de l’Histoire : La réinvention du français ». Par Jean Lebrun. Le français n’a jamais été autant écrit que depuis l’ère numérique. Le français est renouvelé par les trouvailles des uns et des autres. On pense ainsi aux jeunes locuteurs d’aujourd’hui dont les expressions peuvent nous étonner... (Diffusé le 3 janvier 2019) [29'56]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Goûts de l’enfance : avec Edwige, en Guyane ». Une pastille proposée par Anne Bonneau. Les « Goûts de l’enfance » sont des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. [2'34]

RTBF (La Première) – « Dans quel monde on vit ! Les temps forts de la Nuit des écrivains ». Avec Laurent Chalumeau, Laurent Demoulin, Gauz, Nathalie Quintane, Sébastien Ministru et Lydie Salvayre. (Diffusé le 10 novembre 2018) [45’27]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – « Le 21e : Michel Lacombe s'entretient avec Joseph-Yvon Thériault ». Michel Lacombe s'entretient avec le politologue québécois Joseph-Yvon Thériault, né à Caraquet, en Acadie, et toujours ardent défenseur du français. (Diffusé le 29 décembre 2018) [49'23]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Si loin si proche : Des ailes et du courrier, sur la ligne Aéropostale en Afrique ». Un reportage de Raphaëlle Constant. Et en cette année de centenaire, attachez vos ceintures et embarquez de Toulouse jusqu’à Dakar, au Sénégal, sur le trajet de la ligne Latécoère-Aéropostale. (Diffusé le 16 décembre 2018) [48'30] – Retrouvez aussi le long format sur le site de RFI.

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Ils ont fait l’histoire : la radio ». Une chronique présentée par Jérôme Prod'homme. [2'57]

ARTE (ARTE Radio) – « Mon prince viendra : chercher l'amour en ligne ». Une autofiction sentimentalo-rigolote dans laquelle Klaire fait Grr écume les sites des rencontres. Prix SACD du podcast de fiction 2018 au Paris Podcast Festival. (Mise en ligne le 14 février 2018) [13'48]

RTS (La Première) – « Tribu : Genève et le luxe ». Par le journaliste Julien Magnollay. Historiquement, Genève évoque à la fois la cité de lʹaustère Calvin et une ville de marchands de luxe. Comment expliquer cette apparente contradiction ? Avec lʹhistorienne Corinne Walker. (Diffusé le 7 janvier 2019) [25'46]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Instantanés du monde : Koumi, traditions et lassitudes ». Une émission proposée par Anne Bonneau. En compagnie de Clémence, une jeune femme burkinabé, rencontre avec la Reine de Koumi, en lien direct avec les ancêtres. [19'46]

RTBF (La Première) – « Transversales : Mons Churchill 64 ». La Première a donné la parole aux détenus de la prison de Mons. Pendant près d’un an, une dizaine d’entre eux ont participé à l’élaboration d’une émission de radio. (Diffusé le 24 novembre 2018) [45’27]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « La Marche du monde : Sékou Touré, figure politique mythique ». Par Valérie Nivelon. Le « non » de Sékou Touré à de Gaulle est devenu un mythe fondateur de la Guinée moderne. Années héroïques ou tout au contraire tyranniques. Mais comment s’est construite la légende du premier président de la Guinée ? (Diffusé le 30 septembre 2018) [48'30]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « On n’arrête pas le progrès : les Fables de La Fontaine ». Une chronique présentée par Capucine Frey. [2'17]

RTS (La Première) – « Vacarme : Délit de solidarité ». Un reportage de Tristan Miquel. Des élus peuvent-ils commettre des délits si cʹest pour venir en aide aux migrants ? Lisa Mazzone, Conseillère nationale verte, sʹest souvent posé la question, elle qui vient de lancer une initiative parlementaire visant à décriminaliser le délit de solidarité. (Diffusé le 22 février 2019) [26'11]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Interception : la Réunion, balise musicale de l'océan Indien ». Par Philippe Bardonnaud et Vanessa Descouraux. Une croisière dans l’océan Indien, à la découverte de ce qui est en train de devenir une véritable plate-forme régionale de création et de production musicale. (Diffusé le 1er juillet 2018) [49'50]

RTBF (La Première) – « Transversales : les Ambassadeurs ». Un reportage de Sébastien Georis et Jean-Marc Vierset sur les pas de deux ambassadeurs de Belgique, au Royaume-Uni et au ProcheOrient. (Diffusé le 31 mars 2018) [37’25]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Speak French : la cuisine ». Une chronique signée Jean-Marie Chazeau. Bien des termes culinaires français sont utilisés à travers le monde, quelle que soit la langue parlée. Une influence francophone qui se mesure notamment dans les émissions de cuisine à la télévision… [1’22]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – « Pas banale, la vie ! Des mots pour le dire ». Avec Isabelle Craig. Bill Johnson, un anglophone de Regina, a décidé de s'adresser à ses enfants uniquement en français. Isabelle Craig a également rencontré Roger Dallaire, un conteur, musicien et porteur de traditions que l'on surnomme « le Fred Pellerin de l'Ouest ». (Diffusé le 17 août 2017) [53'15]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Pop Story : Françoise Hardy et Jacques Dutronc, Puisque vous partez en voyage ». Une chronique musicale présentée par Marc Toesca. [6'08]

RTS (La Première) – « Vacarme : Nous sommes tous jardiniers ». Un reportage d'Arnaud Robert. À Lausanne, les jardins recensent 37 nationalités parmi leurs membres : véritable école à ciel ouvert de lʹaltérité. Entre la famille du Cap-Vert, la femme voilée dʹorigine bosniaque et la Suisse allemande, les jardins sont un modèle réduit de notre société évolutive. (Diffusé le 20 septembre 2018) [26'14]

ARTE (ARTE Radio) – « C'est maman : ta mère sur le répondeur ». Mathilde Guermonprez a récolté les messages laissés par des mères sur le répondeur. Elle en propose un bref montage drôle et poignant. (Mis en ligne le 9 avril 2015) [3'54]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Comment ça s’écrit ? Chi va piano va lontano ». Une émission proposée par Dominique Roederer. Invité : le romancier martiniquais Roland Brival, pour Thelonious (Gallimard), une biographie romancée de Thelonious Monk. (Diffusé le samedi 2 février 2019) [13’50]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Grand Bien vous fasse : les tics de langage ». Par Ali Rebeihi. Comment ces tics de langage apparaissent ? Comment expliquer leur prolifération ? Comment attrape-t-on ces tics de langage ? A quoi servent ces mots creux et souvent vides de sens ? (Diffusé le 3 janvier 2019) [52'58]

RTBF (La Première) – « Jour Première : Axelle Red ». La chanteuse belge Axelle Red revenait en mars dernier avec un neuvième album, Exil, réalisé à Los Angeles. (Diffusé le 16 mars 2018) [17’07]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Ils ont fait l’histoire : l’orthographe ». Une chronique présentée par Jérôme Prod'homme. [2'52]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Goûts de l’enfance : avec Roger, à la Réunion ». Une pastille proposée par Anne Bonneau. Les « Goûts de l’enfance » sont des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. [2'30]

RTS (La Première) – « Tribu : les femmes dans lʹarmée suisse ». Par la journaliste Catherine Erard. En Suisse, le service militaire nʹest pas obligatoire pour les femmes. Quelles sont leurs motivations pour choisir de servir malgré tout sous les drapeaux ? Comment vivent-elles dans ce monde penser par et pour des hommes ? (Diffusé le 25 février 2019) [24'52]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « On n’arrête pas le progrès : la Marseillaise ». Une chronique présentée par Capucine Frey. [2'15]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Francosphère : Mornalienne & Cristollienne ». Une émission proposée par Dominique Roederer. Invitée: Estelle-Sarah Bulle, pour Là où les chiens aboient par la queue (Liana Levi). (Diffusé le 20 Octobre 2018) [26’41]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Pop and Co : le blues arrangé de Delgrès ». Par Rebecca Manzoni. Entre Louisiane et Guadeloupe, Mo Jodi, le nouvel album de Delgrès est sorti le 31 août 2018. (Diffusé le 28 août 2018) [4'45]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Saga de Paris : la Maison de la radio ». Une chronique présentée par Thierry Bœuf. [3'07]

RTBF (La Première) – « Mémoire Vive : Ecole ». Une série de Daphné Van Ossel et Nicolas Poloczek. Plongée dans les archives de la RTBF, pour vous faire revivre une classe des années 70 dans un petit village de la province de Luxembourg. (Diffusé le 16 juin 2018) [12’14]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – « La nature selon Boucar : les orques et l’intergénérationnel ». Avec Boucar Diouf. Les orques sont parmi les rares mammifères dont les femelles ménopausées ont un rôle bien particulier dans la famille. C’est le tremplin idéal pour parler des relations intergénérationnelles. Deux représentantes des Mamies immigrantes expliquent le rôle des grands-mères dans leur pays d’origine : le Congo. (Diffusé le 7 juillet 2018) [55'42]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Ils ont fait l’histoire : Gutenberg ». Une chronique présentée par Jérôme Prod'homme. [3'03]

RTS (La Première) – « 15 Minutes. Révision de la loi sur les armes en Suisse : attention, terrain miné ». La Suisse a jusqu’à fin mai pour durcir sa loi sur les armes. Mais un référendum a été lancé par la communauté d'intérêt du tir suisse et des élus UDC. Le peuple se prononcera le 19 mai. (Diffusé le 19 janvier 2019) [14'56]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Speak French : franponais ». Une chronique signée Jean-Marie Chazeau. Connaissez-vous le franponais ? Les langues française et japonaise se marient pour le meilleur et pour le pire (du soleil levant)… Ça commence avec une Javanaise japonaise… [1’17]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Pop Story : Maurane, Je voulais te dire que je t’attends ». Une chronique musicale présentée par Marc Toesca. [5'59] RTBF (La Première) – « Transversales : la rentrée littéraire ». Chaque année à pareille époque, des centaines de romans sortent. « Transversales » s'est intéressé aux éditeurs, aux relations qu'ils entretiennent avec les auteurs. Pourquoi et comment édite-t-on un ouvrage ? (Diffusé le 1er septembre 2018) [24’31]

ARTE (ARTE Radio) – « Fenêtre sur cour. Les boxes vitrés : une parricide dans l'aquarium ». Une création d’Élise Costa. Dans les palais de justice français, les box vitrés pullulent. Retour sur cette dérive sécuritaire avec le procès sous haute tension de Carmen, à Nîmes. (Mis en ligne le 13 mars 2019) [6'32]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « On n’arrête pas le progrès : l’écologie ». Une chronique présentée par Capucine Frey. [2'17]

RTS (La Première) – « 15 Minutes. Congé paternité en Suisse : papa, où t’es ? » Alors que la plupart des pays européens ont déjà adopté un congé parental, la Suisse débat toujours de l’opportunité d’introduire un congé paternité. L’équipe de « 15 Minutes » est allée à la rencontre de jeunes papas, mais aussi de patrons d’entreprise. (Diffusé le 22 septembre 2018) [14'59]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Zaz en concert ». Un spectacle enregistré à Montauban le 23 novembre 2018, lors du « France Bleu Live » organisé à la salle Eurythmie. Un concert privé proposé aux auditeurs de France Bleu Occitanie et diffusé via Facebook Live. [58'36]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Speak French : Singer ». Une chronique signée Jean-Marie Chazeau. De « Singère » au « Ferry-boîte », comment l’accent français a longtemps damné le pion à l’anglo-saxon dans le vocabulaire hexagonal… [1’03]

RTBF (La Première) – « Par Ouï Dire, les Mardis des archives : la Migration des crapauds ». C’est le printemps et les crapauds sont de retour ! Quand l’hiver se termine, les adultes sortent de leur hibernation et font une longue marche vers leur étang. Un parcours souvent semé d’embûches... (Diffusé le 6 mars 2018) [52’06]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Au nom des lieux : le mot “parisien” ». Une chronique présentée par le lexicologue Jean Pruvost. [2'17]

RTS (La Première) – « Monumental : Jean Tinguely ». Par Johanne Dussez. Sculpteur, peintre, architecte, mécanicien ou ingénieur, Jean Tinguely se trouvait toujours là où on ne lʹattendait pas. Avec Caroline Schuster Cordone, directrice adjointe du Musée dʹart et dʹhistoire de Fribourg. (Diffusé le 4 février 2018) [55'20]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Comment ça s’écrit ? Cellules grises ». Une émission proposée par Dominique Roederer. Invité : Alain Guyard, pour Natchave (Le Dilettante). Un grand écart entre Socrate et les gitans... (Samedi 12 janvier 2019) [13’16]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Ils ont fait l’histoire : Le calendrier ». Une chronique présentée par Jérôme Prod'homme. [3']

ARTE (ARTE Radio) – « Les braqueurs : François » Un documentaire de Pascale Pascariello, réalisé par Sara Monimart. De 1993 à 2003, François a fait partie d’un gang qui attaquait les fourgons blindés en Belgique et dans le nord de la France. Il détaille à quel point un braquage se prépare comme un tournage... (Mis en ligne le 15 mars 2017) [17'25]

RADIO FRANCE (France Inter) – « La Main verte : expressions du jardin disparues ». Une chronique d’Alain Baraton. Une plongée dans les expressions employées autrefois par les jardiniers et désormais (presque) oubliées. (Diffusé le 3 février 2019) [6'39]

RTS (La Première) – « Sur les pas de... Marina Rollman : “Je parle beaucoup trop vite pour la Suisse !” » Un reportage de Karine Vasarino. Karine Vasarino marche sur les pas de l'humoriste suisse Marina Rollman à Paris, dans le quartier du Marais. (Diffusé le 11 janvier 2019) [33'06]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « On n’arrête pas le progrès : les impôts ». Une chronique présentée par Capucine Frey. [2'16]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Goûts de l’enfance : avec Habibou, au Burkina Faso ». Une pastille proposée par Anne Bonneau. Les « Goûts de l’enfance » sont des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. [2'58]

RADIO-CANADA (ICI Musique) – « Rapophonie ». Présenté par Myriam Fehmiu. Coproduite et diffusée par les radios jeunes et musicales des MFP (Mouv' pour Radio France, Couleur 3 pour la RTS et Tarmac pour la RTBF), « Rapophonie » est une émission sur le hip-hop issu de toutes les latitudes de la planète francophone. (Diffusé le 8 février 2019) [1h]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Pop Story : Serge Gainsbourg et Eddy Mitchell, Vieille Canaille ». Une chronique musicale présentée par Marc Toesca. [6'03]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Instantanés du monde : À la Manouba, femmes derrière les murs ». Une émission proposée par Anne Bonneau. Reportage dans une prison pour femmes, dans la banlieue de Tunis. [19'51]

RADIO FRANCE (France Inter) – « Les Bonnes Ondes : J’peux pas, j’ai dictée coquine ». Par Sandrine Oudin. Deux Parisiennes passionnées par la langue française proposent une fois par mois des soirées de remise à niveau en orthographe, via des textes érotiques. (Diffusé le 18 janvier 2019) [4'38]

RTBF (La Première) – « Des vies : Tatiana Silva ». Miss Belgique en 2005, Tatiana Silva se dévoile au micro d’Elodie de Sélys. (Diffusé le 24 juin 2018) [26’50]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « On n’arrête pas le progrès : la carte d’identité ». Une chronique présentée par Capucine Frey. [2'16]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « En sol majeur : René Depestre ». Par Yasmine Chouaki. Invité : René Depestre, poète, romancier et essayiste, rencontré chez lui à LezignanCorbières, à l'occasion de la parution de son autobiographie : Bonsoir Tendresse (Odile Jacob). (Diffusé le 3 mars 2018) [48'26]

RTS (La Première) – « Monumental : Jean Tinguely ». Par Johanne Dussez. Sculpteur, peintre, architecte, mécanicien ou ingénieur, Jean Tinguely se trouvait toujours là où on ne lʹattendait pas. Avec Caroline Schuster Cordone, directrice adjointe du Musée dʹart et dʹhistoire de Fribourg. (Diffusé le 4 février 2018) [55'20]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Pop Story : Renaud, L’Orage ». Une chronique musicale présentée par Marc Toesca. [6']

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Speak French : canneberges ». Une chronique signée Jean-Marie Chazeau. Des petites baies rouges parées de toutes les vertus font les délices de ce nouveau « Speak French »… [0’54]

RTBF (La Première) – « Entrez sans frapper : Adeline Dieudonné ». Invitée : Adeline Dieudonné, pour son premier roman La Vraie Vie (L'Iconoclaste), Prix Renaudot des lycéens en 2018. (Diffusé le 26 septembre 2018) [24’46]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Saga de Paris : la pyramide du Louvre ». Une chronique présentée par Thierry Bœuf. [2'58]

RTBF (La Première) – « Mémoire Vive : Lucien l'électricien ». Une série de Daphné Van Ossel et Nicolas Poloczek. Plongée dans un monde dans lequel la télé n'existe pas encore. L'électricité n'est pas encore arrivée dans les villages. Rencontre avec Lucien Thomé, qui a alors accompagné son village sur la voie du « progrès »… (Diffusé le 31 mars 2018) [12’01]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « De vive(s) voix : la langue française dans le monde en 2018 ». Alors que se tenait le XVIIe Sommet de la Francophonie à Erevan, en Arménie, Pascal Paradou recevait Alexandre Wolff, responsable de l’Observatoire de la langue française, à la Direction de la langue française et de la diversité linguistique de l'Organisation internationale de la Francophonie. (Diffusé le 11 octobre 2018) [28'16]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Pop Story : France Gall, Il jouait du piano debout ». Une chronique musicale présentée par Marc Toesca. [5'56]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « C’est naturel : la forêt marécageuse de golconde ». Une émission de Christophe Cuby, produite et diffusée par Guadeloupe La 1ère. Programme de repeuplement de la forêt avec Modeste Salignat, du Parc national de la Guadeloupe, et Clébert, un ouvrier qui s'occupe de la pépinière de mangles-médailles. [24’20]

ARTE (ARTE Radio) – « Écouter le cinéma : marcher sur des os ». Un documentaire de Laetitia Druart. Poireaux, pâtes et cuir : les bruiteurs du cinéma font parler les matières. Gros plan sur un métier encore artisanal qui est au cœur du travail de la bande-son des films de genre. (Mis en ligne le 30 janvier 2019) [19'16]

FRANCE.TV STUDIO (Histodio) – « Le Dernier jour d'un condamné, de Victor Hugo (extraits) ». France.tv Studio a créé le label Histodio, dédié à la création d’œuvres sonores originales et innovantes. Pour sa première création, Le Dernier Jour d’un condamné, de Victor Hugo, France.tv Studio a fait appel aux voix de plus de vingt comédiens, sous la direction artistique de Viviane Ludwig, et a créé un univers sonore original, mettant en lumière le propos contemporain de cette œuvre exceptionnelle. [39'42]

RTS (La Première) – « Point de fuite : “Le Ranz des vaches” à 300 km/h ». Un reportage de Christophe Canut. 6H23 : le TGV pour Paris démarre de Lausanne. De douces sonorités émergent de lʹun des wagons. Des choristes, qui ont pris place à proximité du bar, interprètent des classiques du répertoire helvétique. Mais que viennent faire à bord ces trois Fribourgeois en tenue dʹarmaillis ? (Diffusé le 20 février 2019) [28'55]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Ils ont fait l’histoire : Charlemagne ». Une chronique présentée par Jérôme Prod'homme. [2'50]

RTBF (La Première) – « Transversales : Jacques Brel, 40 ans déjà ». A l’occasion du 40e anniversaire de la mort de Jacques Brel, « Transversales » vous propose trois reportages réalisés par Jean-Marc Vierset et Anne-Sophie Bruyndonckx. Diffusé le 6 octobre 2018. [50’01]

LES MÉDIAS FRANCOPHONES PUBLICS – « La Librairie francophone », présentée par Emmanuel Khérad. Chaque semaine, ICI Radio-Canada Première, RTS La 1ère, RTBF La 1ère et France Inter proposent à 3 millions d’auditeurs du monde entier une émission culturelle innovante autour de la culture à travers les livres. (1h)

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Kreyol Djazz ». Une émission musicale présentée par Tony Chasseur. Une balade d’une heure dans l’univers du jazz créole en compagnie de Tony Chasseur, chanteur, musicien et inlassable promoteur de ce courant musical. (Diffusé le 26 janvier 2019) [55’18]

FRANCE MÉDIAS MONDE (RFI) – « Littérature sans frontières : Christiane Taubira ». Par Catherine Fruchon-Toussaint. Née à Cayenne, en Guyane, Christiane Taubira est invitée à l’occasion de la publication de son essai Baroque Sarabande, en hommage aux livres et aux écrivains qu'elle aime. (Diffusé le 4 janvier 2019, cette version longue est inédite) [29'01]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Speak French : Gérard Depardieu ». Une chronique signée Jean-Marie Chazeau. Gérard Depardieu est plutôt du genre « speak French d’abord », même s’il s’est fait à l’usage de l’anglais au fil des ans… [1’03]

RADIO FRANCE (France Inter) – « La Tête au carré : les secrets des mots ». Par Mathieu Vidard. Que savons-nous des mots que nous utilisons chaque jour ? D'où viennent-ils ? Le mot est toujours prétexte à un voyage, il est le révélateur d’une histoire, d’un parcours géographique et d’une famille lexicale. (Diffusé le 28 janvier 2019) [38'40]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Saga de Paris : l’Assemblée nationale ». Une chronique présentée par Thierry Bœuf. [3'01]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Il est où le bonheur ? La coutume kanak ». Une émission d’Anne-Claire Lévèque, sur Outre-mer La 1ère en Nouvelle-Calédonie. Comprendre la culture kanak et cette société basée sur l’échange de dons : c’est le moteur du travail du photographe et illustrateur Sébastien Lebègue. [55’08]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Pop Story : Johnny Hallyday, Le Bon Temps du rock’n roll ». Une chronique musicale présentée par Marc Toesca. [5'59]

FRANCE TÉLÉVISIONS (Outre-mer 1ère) – « Goûts de l’enfance : avec Finlay, à l'île Maurice ». Une pastille proposée par Anne Bonneau. Les « Goûts de l’enfance » sont des rencontres avec des Francophones de toutes contrées, replongeant dans leurs souvenirs gustatifs. [2'00]

RTBF (La Première) – « Mémoire Vive : Douane ». Une série de Daphné Van Ossel et Nicolas Poloczek. Avant les accords de Schengen, il fut un temps où les douaniers veillaient au grain. Ils traquaient notamment la contrebande de tabac. (Diffusé le 26 mai 2018) [12’11]

RADIO-CANADA (ICI Radio-Canada) – « Les grands entretiens : Jean-Marc Dalpé, dramaturge et poète dans l'âme ». Avec Marie-Louise Arsenault. À l'occasion de la création de sa pièce La Queens à Montréal, le dramaturge et comédien Jean-Marc Dalpé revient sur son enfance, ses débuts au théâtre mais aussi la vitalité de la francophonie en dehors du Québec. (Diffusé le 10 janvier 2019) [52'15]

RADIO FRANCE (France Bleu) – « Saga de Paris : l’Académie française ». Une chronique présentée par Thierry Bœuf. [3'12]