6e édition Prix RFI Théâtre: appel à écriture pour découvrir de nouveaux auteurs

Lomé, Cotonou, Port-au-Prince, Kinshasa, Brazzaville, Ouagadougou, Tunis… la liste n’est pas exclusive, car partout des initiatives naissent en faveur des auteurs de théâtre. Depuis plusieurs années, RFI est engagée dans ce projet de découverte et d’accompagnement avec le cycle de lectures du Festival d’Avignon Ça va, ça va le monde ! et avec le Prix Théâtre. Deux événements qui ont permis la visibilité de nouveaux auteurs sur la scène française et internationale. Hala Moughanie, lauréate 2015, est aujourd’hui traduite en anglais et néerlandais. Edouard Elvis Bvouma a fait une tournée panafricaine avec La poupée barbue dans la mise en scène de Lorraine de Sagazan. Avec le discours présidentiel sur la Francophonie d’Emmanuel Macron et l’annonce d’une saison Afrique 2020, cet engouement ne saurait se démentir. RFI cherche donc à alimenter ce désir et encourager cette ébullition qui se manifeste dans l’ensemble des mondes francophones.

Pour la sixième année consécutive, le Prix RFI Théâtre récompensera donc un auteur ou une autrice vivant en Afrique, dans les Caraïbes, dans l’océan Indien ou encore au Proche-Orient. Pour la première fois, l’appel à écriture sera aussi ouvert aux ressortissants des pays des zones précitées, vivant en France depuis moins de quatre ans et titulaires d’une carte de résident ou un statut de réfugié politique.

A vos claviers !

A vos claviers, à vos histoires ! Vous avez jusqu’au samedi 27 avril minuit pour nous envoyer votre texte. Pour participer, des autrices et auteurs doivent avoir entre 18 et 46 ans et envoyer un texte destiné à la scène. Texte original, en français, inédit en France, comportant un minimum de 15 pages numérotées (ce qui est beaucoup plus facile à lire pour le comité de lecture). Comédie, tragédie, drame, monologue… Tout est possible mais les écrits seront choisis en fonction de leur qualité dramaturgique, donc il ne peut s’agir de poème, de conte ou d’une scénette de quelques pages.

Pour participer, vous pouvez envoyer vos textes jusqu’au 27 avril minuit à l’adresse suivante : prix.theatre@rfi.fr. Il vous faut impérativement remplir et joindre à votre candidature la fiche d’inscription que vous trouverez en suivant ce lien (en PDF).

Le « Prix RFI Théâtre » sera remis à Limoges dans le cadre des Francophonies - Des écritures à la scène. Le ou la lauréat (e) sera choisi(e) par un jury de professionnels dont nous vous révèlerons la composition ultérieurement.

RFI et ses partenaires offriront ainsi au lauréat : un soutien professionnel et une exposition médiatique à travers une résidence de création scénique sur le texte lauréat au Centre Dramatique National de Normandie-Rouen ; une dotation financière attribuée par la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (SACD) ; l'organisation d'une résidence d’écriture en France, à la Maison des auteurs de Limoges, financée par l'Institut français ; l’organisation d’une lecture proposée par Théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines à Paris ; et enfin une promotion du texte et une mise en ondes sur les antennes de RFI.

En 2018, le « Prix RFI Théâtre » a récompensé l’auteur béninois Sedjro Giovanni Houansou pour sa pièce Les inamovibles. L’année précédente, La poupée barbue d’Edouard Elvis Bvouma recevait le premier prix et a, depuis, été éditée chez Lansman. Ce jeune auteur camerounais a donc succédé au Guinéen Hakim Bah, l’auteur de Convulsions. En 2015, c’était la première pièce de théâtre de l’auteure libanaise Hala Moughanie, Tais-toi et creuse. Et en 2014, le Congolais Julien Mabiala Bissila remportait la première édition avec Chemin de fer.

Qui succèdera à Julien Mabiala Bissila, Hala Moughanie, Hakim Bah, Edouard Elvis Bvouma et Sedjro Giovanni Houansou ? Montage RFI

Le « Prix RFI Théâtre » est organisé en partenariat avec l’Institut français, le Centre dramatique national de Normandie-Rouen, la SACD, Les Francophonies – Des écritures à la scène, et Théâtre Ouvert, Centre national des dramaturgies contemporaines.

Vous pouvez retrouver plus d’informations et de précisions concernant les conditions du prix et les récompenses sur le règlement en cliquant ici.