France: l'artiste JR veut dévoiler les secrets de la pyramide du Louvre

Armés de cutter, en bleu de travail sur le parvis de la pyramide du Louvre, 400 bénévoles découpent, installent et collent des centaines de mètres carrés d'image.

Matthieu les encadre, il fait partie de l'équipe artistique de JR. « On est en train de couper des bandes qui permettent de faire un collage géant, pour faire une anamorphose qui est montée en direct et qu’on voit sur un écran géant. Une anamorphose c’est une image qu’on découvre seulement d’un seul et unique point de vue. »

Il y a trois ans, avec un autre procédé, JR avait comme « effacé » la pyramide du Louvre. Aujourd'hui, l'artiste au chapeau sombre et aux lunettes noires, réalise une œuvre très différente. Une image des entrailles de la Terre sous le plus grand musée du monde.

« On va voir effectivement ce qui se passe en dessous de la pyramide, commente JR. On va voir une image et les secrets de la pyramide qu’on n’a jamais vus. Aujourd’hui, là, c’est le premier jour où on commence à voir les détails, les grandes lignes qui vous laissent soupçonner ce qui va se passer. »

Kim, 23 ans, l'un des 400 « colleurs » a fait le voyage de New York. « J'ai visité le studio de JR à New York. C'est là que j'ai entendu parler de ce projet. Je suis venu pour quelques jours à Paris. Ce sont les plus belles vacances du monde. »

Visible jusqu'à dimanche, c'est à ce jour l'œuvre la plus monumentale de JR.