Cinéma: «Innocent Witness», un film qui vise à mieux faire accepter les autistes

De notre envoyé spécial à Udine,

Une employée de maison est accusée du meurtre de son vieux patron dépressif. L’aurait-elle volontairement défenestré ou simplement tenté d’empêcher ce dernier de se suicider ? Il n’y a qu’un seul témoin : une adolescente autiste qui a assisté à la scène du drame depuis sa maison d’en face. Qui le juge et les jurés vont-ils croire ? Une jeune fille souffrant de trouble du développement neurologique, traumatisée par ce qu’elle a vu et entendu, ou une gouvernante dévouée ? Telle est l’intrigue de la septième fiction de Lee Han.

« En Corée, les personnes souffrant de déficience mentale ont longtemps été mises à l’écart, souvent cachées par leur propre famille par peur du regard de la société. Quand les enfants sont autistes, on jette la faute sur les parents. Aujourd’hui, c’est toujours le cas, même si les mentalités sont en train de changer. Il existe, de nos jours, des structures spécialisées pour accueillir ces enfants », explique le réalisateur, qui confie avoir découvert le monde des autistes en faisant ce film.

« Contribuer à mieux faire accepter les autistes »

Avant le tournage, Lee Han a dû effectuer beaucoup de recherches, rencontrer des autistes, des médecins et des spécialistes. « Les autistes ne vivent pas toujours dans leur univers mental, ils peuvent aussi communiquer avec le monde. J’espère que mon film va contribuer à les mieux faire comprendre et accepter ». Pour atteindre cet objectif, le cinéaste a eu recours à des vedettes comme celle qui joue avec perfection le rôle de la jeune autiste, Kim Hyang-gi, née en l’an 2000 et qui a commencé le métier d’actrice dès son enfance. Autre célébrité : Jung Woo-sung, véritable star dans son pays et dans le reste de l’Extrême-Orient. Il incarne avec brio un avocat d’abord déchiré entre idéalisme et matérialisme, avant de se révéler être un homme bon.

Une partie de l’équipe du film sud-coréen «Innocent Witness» au 21e Festival international du cinéma populaire asiatique d’Udine, dans le nord-est de l'Italie. De gauche à droite: le réalisateur Lee Han, les acteurs Jung Woo-sung et Lee Kyu-hyung. Kèoprasith Souvannavong / RFI

Un film plein d’humanité

Innocent Witness s’avère un film plein d’humanité. Bien qu’il traite d’un sujet grave, les scènes oscillent entre tristesse, sérieux et humour, avec des moments forts et émouvants. Un savant dosage doublé d'un scénario efficace qui concourent à son succès. Sorti en salles en février 2018 en Corée, il a totalisé plus de 2,5 millions d’entrées.

Ici, à Udine, Innocent Witness semble avoir également conquis le millier de spectateurs présents dans la salle, ils ont longuement applaudi l’équipe du film à l’issue de la projection.

Le 21e Festival international du cinéma populaire asiatique d’Udine a lieu du 26 avril au 4 mai 2019.

▶ Pour en savoir plus : www.fareastfilm.com