Petrunya, «une jeune femme incroyable»

En Macédoine, tous les 19 janvier, le jour de l’Épiphanie, des milliers d’hommes se précipitent dans l’eau glacée d’une rivière pour attraper à la nage la croix jetée par un prêtre orthodoxe. La croyance populaire promet à celui qui l'attrape une année de bonheur.

Il y a cinq ans, une jeune femme s'en est emparée. Et a refusé de rendre le crucifix, au grand dam de l'Église orthodoxe du village. La réalisatrice Teona Strugar Mitevska s'est inspirée de ce fait divers pour son film Dieu existe, son nom est Petrunya.

« Ce qu’a fait cette jeune femme est incroyable. Surtout, c’est quelqu’un d’ordinaire, sans aucune intention féministe. Et quand elle a attrapé et gardé cette croix, personne n’en a parlé en Macédoine. Les seules réactions à son acte ont été : "Oh, cette femme est folle." "C’est une histoire drôle." "Une femme a sauté et attrapé la croix." Je me suis dit, cela faisait un bon début d’histoire pour parler des rapports entre l’individu, l’État et la religion dans mon pays. Et, du coup, peut-être susciter le débat. »

« Les temps sont en train de changer »

La réalisatrice suit la folle journée de Petrunya, une trentenaire diplômée d'histoire, mais sans emploi et qui va résister aux efforts conjugués du prêtre, des jeunes hommes en colère et de la police pour lui faire rendre cette croix.

Si le film montre bien la persistance du patriarcat en Macédoine, la réalisatrice se dit optimiste pour la suite. « Je pense sincèrement que les temps sont en train de changer. Nous vivons une époque très excitante. Oui, des courants extrémistes existent, mais les femmes s’affirment davantage. Et je pense qu’une des solutions passe par l’éducation des filles. Petrunya tire une partie de sa force de son éducation. Elle a étudié l’histoire à l’université. Connaître le passé permet de bâtir un monde meilleur. Les jeunes ignorent tout de l’Holocauste. Et c’est dangereux. »

Les qualités de Petrunya : « son énergie et son opiniâtreté »

La solide et déterminée Petrunya est interprétée par une nouvelle venue au cinéma, Zorica Nusheva : « C’est son premier film. Elle vient du théâtre. En fait, c’est une actrice comique. Physiquement, elle ne correspond pas aux canons habituels. Je n’en peux plus de voir ces femmes parfaites à l’écran. Ceci dit, je ne l’ai pas choisie pour son physique, mais pour son énergie et pour son opiniâtreté, les qualités de Petrunya. »

Teonoa Strugar Mitevska a raison d’être optimiste. Cette année, une autre femme a attrapé la croix à Stip. Et, contrairement à Petrunya, elle a été proclamée gagnante de la course par un prêtre.