Russie: le prestigieux concours Tchaïkovsky accueille des solistes du monde entier

La 16ème édition du concours Tchaïkovsky se déroule actuellement en Russie. Créée en 1958, cette compétition de musique classique se tient tous les quatre ans et est l’une des plus prestigieuses au monde. Les épreuves des six disciplines sont réparties entre Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour les candidats, une distinction à ce célèbre concours représente un authentique tremplin professionnel.

A chaque audition, la grande salle du conservatoire Tchaïkovski est quasiment pleine. C’est sur cette scène mythique que se succèdent pendant dix jours des pianistes ébouriffants. Le public retient son souffle. Le piano est sans conteste la discipline reine de ce concours.

Le Russe Andrey Gugnin fait partie des candidats en lice. « Pour un pianiste russe, cette participation est particulièrement importante parce qu’en Russie, je crois qu’on entend parler du concours Tchaïkovsky avant même d’apprendre à jouer ! C’est pourquoi on ressent une excitation et une émotion particulières quand on entre sur cette scène pour ce concours. »

Parce que son audience est considérable, le concours Tchaïkovsky offre une exposition médiatique inédite ; pour les meilleurs, il incarne la promesse d’opportunités professionnelles.

Selon le pianiste français Michel Béroff, membre du jury pour la troisième fois, la maîtrise technique ne suffit pas. « Quand on joue finalement, on ne peut pas se cacher derrière un rideau, on s’exprime totalement... donc on voit leur caractère, on voit leur imagination, on voit leur lyrisme, la variété de leurs sentiments… On voit beaucoup de choses. Et finalement, c’est que la musique, sans les interprètes elle n’existe pas. Nous sommes des gens qui transmettons la musique. Mais il y a des gens qui communiquent mieux que d’autres, c’est vrai. »

La cérémonie de remise des prix aura lieu le 28 juin à Zariadye, la nouvelle salle philarmonique de la capitale.