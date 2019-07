Brésil: décès de Joao Gilberto, un des pères de la bossa nova

Le Brésilien Joao Gilberto, une des légendes de la bossa nova, est décédé à 88 ans, a annoncé samedi son fils Joao Marcelo sur Facebook. « Mon père est décédé. Son combat était noble, il a tenté de conserver sa dignité alors qu'il perdait son autonomie », a écrit Joao Marcelo à propos de l'icône qui vivait ruiné et solitaire à Rio. Mais The girl from Ipanema continuera de bercer les cœurs près de 60 ans après son enregistrement.

Le guitariste et chanteur Joao Gilberto était le dernier vivant des pères de la bossa nova, rythme syncopé issu de la samba, mais métissé de cool jazz, devenu l'ambassadeur de l'âme brésilienne.

Né le 10 juin 1931 à Juazeiro, dans l'État de Bahia (nord-est), Joao Gilberto Prado Pereira de Oliveira découvre la musique avec sa première guitare, à l'âge de 14 ans.

En août 1958, son 33 tours « Chega de Saudade » marque le point de départ de sa carrière et celui de la bossa nova (« nouveau truc »). Le public est sous le charme de sa voix chuchotante, des harmonies de Jobim et des paroles de Moraes.

Un public international

À partir de 1962 et pendant près de 20 ans, le guitariste-chanteur vit à New York avec un intermède de deux ans au Mexique. Il travaille avec Jobim et des jazzmen comme le saxophoniste Stan Getz qui avoue être tombé amoureux de sa musique, dès les premières notes entendues.

Son concert avec Astrud Gilberto, sa première femme (qui le quittera pour Stan Getz), est un immense succès au Carnegie Hall,à New York, à l'automne 1964. En 1967, Frank Sinatra met Girl from Ipanema à son répertoire. La bossa nova envoûte un public international.

Depuis Joao Gilberto s'est produit sur les plus grandes scènes du monde. Parmi ses nombreux morceaux d'anthologie, figurent Desafinado, Garota de Ipanema, Chega de saudade, Rosa Morena, Corcovado, Aquarela do Brasil.

En 2001, il remporte à Los Angeles le Grammy du meilleur artiste dans la catégorie Musiques du monde pour son album « Joao : Voz e Violao ».

Son succès semble éternel : en août 2008, les billets de ses concerts pour le 50e anniversaire de la bossa nova sont épuisés en moins d'une heure. À l'été 2015, il devait encore se produire en France aux festivals de Vienne, Marcillac et Marseille.

Solitaire et ruiné

Joao Gilberto a fini sa vie en solitaire et ruiné, pris dans un conflit entre deux de ses enfants, son fils Joao Marcelo et sa fille Bebel, d'une part, et sa dernière épouse dont il vivait séparé, Claudia Faissol, une journaliste 40 ans plus jeune que lui et mère de sa fille adolescente.

Bebel et Joao Marcelo accusent Claudia Faissol d'avoir abusé de la faiblesse de leur père et d'avoir provoqué sa ruine. Fin 2017, sa fille Bebel a obtenu sa mise sous tutelle, alors qu'il n'était plus en mesure de s'occuper de sa santé et de ses finances en raison de sa fragilité physique et mentale.

Beaucoup de Brésiliens l'ont vu pour la dernière fois sur une vidéo en 2015, où il apparaissait, très amaigri et en pyjama, chantant The girl from Ipanema à sa petite fille en s'accompagnant à la guitare.

(Avec AFP)