Festival d'Avignon: «£¥€$», faites vos yeux

Faites vos jeux et bienvenue au royaume du Capital. Le public pénètre dans une salle à la lumière feutrée et est réparti autour de tables de jeux. Sept spectateurs par table autour d’un croupier qui nous invite à sortir nos espèces et nous les change contre des millions de « £¥€$ ».

On ne sait pas trop comment prononcer le nom de cette monnaie et titre du spectacle, fait de quatre lettres soit la livre sterling, le yen, l’euro et le dollar. « Lies » comme des mensonges ? Ou « eyes » comme des yeux ?

Comprendre la finance et la cupidité humaine

Et nous voilà transformés en autant de banquiers ou traders invités à investir, miser et risquer de plus en plus ce qui coûte de plus en plus cher. L’adrénaline monte, on se pique au jeu, jusqu’au crack. Il faut sauver une banque sinon tout s’écroule et on sombre ensemble, un vrai château de cartes.

Une pièce d’une intelligence rare qui mise sur l’émotion pour mieux comprendre le monde de la finance, mais aussi la cupidité humaine. Époustouflant !

