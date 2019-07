«Ronde de nuit», inspection de la toile de Rembrandt sous les yeux du public

L’objectif final est de déterminer quelles opérations de restauration pourraient être nécessaires. Mais pour ne pas priver des millions de visiteurs d’une de ses œuvres phares, le musée a décidé que la toile de 3m80 de haut sur 4m50 de large resterait visible pour le public. Les chercheurs travaillent donc sous les yeux des visiteurs. Au menu : fluorescence, tomographie, diffraction, UV, infrarouges ou encore imagerie hyperspectrale.

Inspecter la « Ronde de nuit » millimètre par millimètre

Enfermés dans une cage vitrée de sept mètres sur sept, les chercheurs du Rijksmuseum s’activent autour d’un imposant scanneur qui se déplace devant la Ronde de nuit. C’est la première phase de la recherche, la fluorescence des rayons X. Les visiteurs doivent parfois se hausser sur la pointe des pieds pour voir la célèbre toile de Rembrandt, comme Elsa, une Parisienne pour qui c’est la première visite …

« Cela donne un côté très contemporain à l’œuvre, c’est intéressant de voir tout ce qui se passe autour. C’est dans une cage, on dirait presque une installation d’art contemporain. On pourrait se dire qu’il y a là une performance. Cela ne me gâche pas la visite et la découverte de l’œuvre. »

Une enquête scientifique

Une vingtaine de scientifiques vont se succéder pour inspecter la Ronde de nuit millimètre par millimètre, comme Victor Gonzalez, docteur en chimie. Il va se pencher avec passion sur les pigments utilisés par Rembrandt, il y a près de 400 ans :

« Quand je viens ici, c’est pour retrouver éventuellement la couleur originale des œuvres de Rembrandt. Est-ce qu’elles ont changé les couleurs, est-ce qu’elles sont devenues plus transparentes ? On n’est pas à l’abri de surprises. Est-ce qu’on va découvrir d’autres matériaux qui sont uniques à la Ronde de nuit ? On sait que c’était une commande qui était très importante pour Rembrandt, peut-être il a expérimenté et on va retrouver en quelque sorte de nouveaux indices pour de nouvelles couleurs de Rembrandt. »

Le musée espère pouvoir mener après une restauration qui fera ressembler la Ronde de nuit à son apparence de 1642.

