Cinéma: Elisabeth Moss illumine «Her Smell»

Capricieuse, braillarde, paranoïaque, agressive, constamment sur la brèche : peu de personnages de cinéma sont aussi peu sympathiques que Becky l’héroïne du nouveau film d’Alex Ross Perry, Her Smell, qui sort ce mercredi 17 juillet.

La blonde Elisabeth Moss incarne une tornade en mini-robe et collants résille déchirés, dont les yeux cernés de khôl et la crinière en pétard ne manquent pas d’évoquer Courtney Love, diva de la scène grunge et ex-compagne de Kurt Cobain.

Becky écume les studios, persécute ses assistantes, maltraite ses admirateurs. Her Smell prend d’assaut la figure de l’icône rock, en convoque certains clichés, mais pour aller ailleurs. Ce qui semble n’être qu’une fascination morbide pour le bruit et le chaos se révèle au fil du film une attention plus douce, plus secrète à ce personnage tourmenté et tout en contraste, tenu de bout en bout par Elisabeth Moss.

Tantôt furie shakespearienne, tantôt amie et mère attentive, capable de moments d’incroyable douceur, l’actrice de 36 ans y donne une fois de plus la mesure de son immense talent.