Cinéma Paradiso dans la Cour carrée du Louvre

Près de 450 ans après le massacre de la Saint-Barthélemy, les mots de la Reine Margot résonnent encore dans la Cour du Louvre, dans la voix d'Isabelle Adjani. Le film de Patrice Chéreau retrace l'histoire de la première épouse d'Henri IV, à l'époque où le musée était encore la résidence des Rois de France. Immersion réussie pour Constance et Louise.

« On a l’impression d’être transposé des siècles auparavant et d’être dans la même cour que celle de la Reine Margot. » « En plus, il y avait un son particulier, parce que ça résonnait et je trouve cela très beau de regarder un film dans ce décor-là. »

Des films anciens pour un nouveau public

Pour les 30 ans de la pyramide du Louvre, Elisha Karmitz, directeur général de MK2 qui a coorganisé l’événement, a créé une programmation spéciale : « On a choisi beaucoup de films de 1989, date de l’inauguration de la pyramide. Et on a choisi aussi beaucoup de films en lien avec le Louvre, dont, évidemment, La Reine Margot, mais aussi Visages, villages, parce qu’il y a une très belle scène qui se déroule dans le Louvre. »

Et cela permet au Louvre d'attirer un nouveau public. Adel Ziane, directeur des relations extérieures du musée : « C’est une programmation inédite, c’est une première qu’on propose à tous les publics et l’idée est vraiment ensuite de pouvoir prendre par la main les visiteurs et de leur faire découvrir les collections. »

Pour pouvoir s'assoir sur l'une des 3 000 chaises longues, il fallait tout de même être rapide. Les réservations se sont arrachées en quelques heures.