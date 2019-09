Musique: à l'heure du Brexit, Damon Albarn et son album «Merrie Land»

Pour témoigner de son amertume et de sa déception, le londonien de 51 ans, a réuni son collectif The Good, The Bad and the Queen, un super groupe formé de Paul Simonon, mythique bassiste des Clash ou encore Tony Allen, batteur légendaire de Fela.

De façon miraculeuse, ce disque a été bien reçu partout où on l’a joué en Europe. Je suis assez surpris parce que son langage est dense, il porte un regard sur une Angleterre qui change, déchirée par le Brexit. Un pays en proie à une forme de division. On l’évoque dans les chansons comme des réflexions, des observations sur un pays, un peuple en détresse, un monde en voie de disparition. Damon Albarn évoque la nostalgie de l'époque révolue de «Merrie Land», 03/09/2019 - par José Marinho Écouter

« Merrie Land » est la chanson qui donne le nom au second album de The Good The Bad And The Queen, produit par Tony Visconti, collaborateur historique de David Bowie, en attendant le nouveau projet de Damon Albarn inspiré par l’Islande, le 24 mai 2020 à la Philharmonie de Paris.