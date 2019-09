Disclose remporte le Visa d’or de l’information numérique 2019

Le 15 avril, Disclose se lançait en France. Ce site, qui se présentait comme le premier média français d’investigation à but non lucratif, publiait alors des révélations sur l’utilisation d’armes de fabrication française dans la guerre au Yémen, documents « confidentiel-défense » à l’appui. Cette enquête avait même valu à des journalistes et partenaires de Disclose une convocation par la DGSI, les services de renseignements français.

Moins de cinq mois plus tard, ce jeudi 5 septembre 2019, Disclose s’est vu remettre le Visa d’or de l’information numérique au festival international de photojournalisme Visa pour l’image, à Perpignan, dans le sud de la France. Ce prix est soutenu par France Médias Monde, France Télévisions, Radio France et l’Institut national de l’audiovisuel.

►A lire aussi : Visa pour l'image, un festival pour se transmettre la flamme du photojournalisme

« L’équipe de Disclose a mené une enquête remarquable sur les ventes d'armes fabriquées et vendues par la France servant à bombarder le Yémen », a déclaré Samuel Bollendorff, président du jury. « La restitution protéiforme de Made in France a trouvé son expression sur le web, mélangeant avec justesse, textes, datas et vidéos, soutenues par le travail du photographe Lorenzo Tugnoli. »

"Cette guerre [au Yémen] ne soit pas rester invisible et il faut que l'État français assume ses responsabilités", déclare @GeoffreyLivolsi à #visapourlimage2019, sous les applaudissements nourris du public et devant le ministre de la Culture @franckriester. pic.twitter.com/kgTQjTuOt8 Atelier des médias (@Atelier_medias) September 5, 2019

Geoffrey Livolsi, un des fondateurs de Disclose, confie sa satisfaction à RFI : « C’est une reconnaissance de la profession. Pour un tout jeune média, c’est assez exceptionnel et on a encore du mal à réaliser ce qui nous arrive. » Et d’ajouter qu’une des ambitions de Disclose est de « soutenir le photojournalisme en France ». « Les photojournalistes rendent compte tous les jours par leurs photos des réalités du terrain, comme l’a montré le grand reportage photo de Lorenzo Tugnoli sur le Yémen », rappelle-t-il. Le photographe italien expose d’ailleurs actuellement à Perpignan une saisissante série sur ce conflit qui fait rage depuis cinq ans et a des conséquences humanitaires désastreuses sur les populations.

La prochaine enquête de Disclose doit être publiée en décembre 2019. Geoffrey Livolsi se garde bien d’en esquisser le sujet. Tout juste confie-t-il que « ce sera sur la France ».

Le jury a également attribué une mention spéciale à « Passengers », une histoire de l’Europe à travers les migrants, publié par Le Monde, de Cesar Dezfulli et Julia Pascual.