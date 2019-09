Les réalités de l'avortement illustrées dans un expo choc à Visa pour l’image

Une salle d’opération pour illustrer l’avortement. La photo a été prise dans un hôpital allemand où de nombreuses femmes polonaises viennent se faire avorter car dans leur pays la loi autorisant l’interruption volontaire de grossesse est extrêmement restrictive.

Et le poids de la religion est très présent, comme l’explique Kasia Strek, elle-même d’origine polonaise.

« En Pologne, il y a énormément de médecins, et même les hôpitaux entiers qui signent une clause de conscience qui leur permet de ne pas procéder à l’avortement légal, parce que c’est la religion qui l’interdit. Et ça va jusqu’au point où il y a certaines régions dans le pays, où tous les hôpitaux signent ce document. Donc, les femmes ne peuvent pas accéder du tout à l’avortement, même en cas de danger pour la santé ou pour la vie.

Sur cette image, poursuit-elle, on est effectivement dans une clinique en Allemagne où les femmes vont. Sur cette photo, on est effectivement dans la salle d’opération. Ce qui, pour moi, est extrêmement frappant quand je faisais cette photo, c’est que le médecin est au téléphone. Et il est au téléphone avec une femme qui l’appelle et qui va venir dans les semaines qui arrivent. Donc, même pendant qu’il est en train de faire l’avortement, il y a des femmes qui l’appellent tout le temps. »

Des massages provoquant des hémorragies

Les femmes n’ont pas toujours la possibilité d’avorter dans un hôpital avec un médecin qualifié. Aux Philippines, dans les quartiers pauvres, où Kasia Strek a travaillé, on fait souvent appel à une sage-femme locale.

« Dans les bidonvilles, la façon de faire la plus récurrente, c’est une sage-femme qui fait des avortements en faisant des massages extrêmement douloureux, extrêmement profonds. Elle peut provoquer des hémorragies. Aux Philippines actuellement entre cinq et huit femmes qui meurent par jour à cause des avortements clandestins à risque », explique-t-elle.

Le travail de Kasia Strek nous emmène aussi au Salvador. La photo d’une femme au regard perdu frappe les esprits. Maria Lopez Zelada, 40 ans, a passé 17 ans en prison pour avoir accouché d’un enfant mort-né, un cas non isolé au Salvador où l’avortement est totalement proscrit et condamné par la loi.

►À lire aussi: Au Salvador, au Nicaragua et au Honduras, interdiction totale d'avorter

« Il y a actuellement, de ce que l’on sait, au moins 20 femmes qui purgent toujours de 30 à 40 ans de prison, souvent non pas pour l’avortement, mais pour les complications obstétriques qu’elles ont eues à l’accouchement. Ce sont des femmes pauvres, pas éduquées, qui vivent dans des zones sans accès aux soins médicaux souvent, dont la majorité se sont retrouvées toutes seules chez elles à accoucher. Les enfants étaient morts-nés ou morts juste avant l’accouchement, et les femmes ont été directement en prison. »

La photographe polonaise Kasia Strek a travaillé trois ans sur l'avortement. AFP / RAYMOND ROIG

L’activisme pro-avortement en Irlande

Une note d’espoir conclut l’exposition. En Irlande l’avortement a été légalisé l’an dernier, par référendum, grâce à la mobilisation des citoyens.

« En Irlande, précise-t-elle, je me suis concentrée un tout petit peu sur ces femmes militantes ou ces femmes qui sont devenues militantes à ce moment clé de l’histoire de leur pays, pour montrer un peu l’espoir et pour montrer que la mobilisation est possible. Ce qui était formidable en Irlande, c’est aussi que plusieurs organisations qui ont des idées un peu différentes se sont rejointes sur ce sujet pour travailler ensemble, pour se battre ensemble, et pour ensemble, changer le futur des femmes dans leur pays. »

Si l’Irlande a légalisé l’avortement c’est aussi grâce à une lente évolution des mentalités. Dans d’autres pays le chemin est encore long.

► L’exposition de Kasia Strek intitulée « Le prix du choix » est à voir jusqu’au 15 septembre au festival Visa pour l’image à Perpignan.

► Le site de la photographe Kasia Strek