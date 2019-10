[Vidéo] L’Abécédaire de Barbara Cassin

Armée d’une épée high-tech en cuir et fibre de verre, sur laquelle est inscrite la formule de Jacques Derrida « Plus d’une langue », Barbara Cassin a prononcé son discours de réception le 17 octobre dernier. Elle devient ainsi la neuvième femme élue à l’Académie française depuis sa création en 1634 et la cinquième à siéger aujourd’hui sous la Coupole. Philosophe et philologue, philosophe et traductrice, elle insiste sur cette conjonction de coordination qui dit l’accroissement comme elle aime à penser entre les langues, à étudier les visions du monde que portent les langues. Traditionnellement, les académiciens offrent un mot et c’est « vigueur » qui lui a été attribué. Un mot qui va parfaitement à cette nouvelle immortelle qui siègera dorénavant à la Commission du Dictionnaire qui élabore actuellement la 9e édition, en travaillant sur la lettre V.

Auteure du Dictionnaire des intraduisibles actuellement en cours de traduction en wolof, Barbara Cassin apporte aussi avec elle sous la Coupole son amour pour le poète René Char, son amitié pour des intellectuels de gauche comme Jacques Derrida ou Alain Badiou et son goût pour l’engagement collectif et l’altérité qui la font travailler aujourd’hui sur un Dictionnaire ds trois monothéismes et un glossaire de l’administration française qui décryptera le vocabulaire bureaucratique français pour les primo-arrivants . « Défendre la langue française, c’est toujours se glisser dans les différences et lacunes avec les autres langues », dit-elle.

► En vidéo, quelques mots choisis par la philosophe et nouvelle académicienne :