Michaël Sengazi, prix RFI Talents du rire 2019: «avec l’humour, réunir les gens»

Bien connu du public dans son pays, il a écrit et joué quatre one-man-show, créé deux festivals d’humour au Burundi et au Rwanda et participé à de nombreux festivals. Cet ancien étudiant en droit, où trouve-t-il son inspiration ?

« La source d’inspiration, explique-t-il au micro de RFI, c’est toujours soit la famille, mais aussi les tabous, parce qu’on a aussi beaucoup de tabous dans notre société. On ne parle pas de sexe. On aime plutôt faire, mais ne pas en parler. On parle de la vie de tous les jours, de l’école, de la religion, de la sexualité, de la politique. »

« J’ai vraiment commencé ma carrière à Kinshasa »

Depuis longtemps reconnu par les siens, Michaël Sengazi se souvient encore très bien du moment ayant déclenché son envie de monter sur scène : « C’était dans un festival, au festival Toseka, au Congo. À l’époque, ce n’était pas tellement la joie entre le Rwanda et le Congo. Il y avait des tensions, etc., mais on devait y aller avec un de mes amis, Hervé Kimenyi, un autre humoriste rwandais, très talentueux. Ce moment-là a été assez décisif. C’est même ce jour-là où j’ai pu rencontrer de très grandes stars qui m’ont poussé : Michel Gohou, Digbeu Cravate, Mamane. J’ai remarqué qu’avec l’humour je pouvais réunir les gens. Moi, Burundo-Rwandais, j’ai vraiment commencé ma carrière à Kinshasa. On s’est rapproché par l’humour et on a su mettre nos différences de côté grâce à l’humour. C’est là que j’ai décidé que c’est ça que je voulais faire. »

Remise du prix au Festival Abidjan Capitale du Rire

Initié par l’humoriste Mamane, chroniqueur sur les antennes de la radio mondiale, en collaboration avec RFI et Gondwana-City Productions, le prix RFI Talents du rire, doté de 4 000 euros, est consacré aux nouveaux talents de l’humour et récompense un ou une jeune artiste francophone d’Afrique, de l’océan Indien ou des Caraïbes. Michaël Sengazi recevra son trophée le 7 décembre sur la scène du Festival Abidjan Capitale du Rire.