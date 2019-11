«Atlas des pays qui n'existent plus», l’histoire des États rayés de la carte

Avec plus de quatre-vingts titres, la collection Atlas des éditions Autrement offre depuis plus de quinze ans une approche savante, synthétique et séduisante de la géographie. On y trouve aussi bien des atlas historiques que géopolitiques, thématiques ou consacrés à un pays ou une région du monde. Ceux dédiés à l'esclavage ou à la colonisation, par exemple, sont sans équivalent dans le monde éditorial francophone.

Des atlas... autrement

Avec des ouvrages comme Drôle de planète, 99 cartes pour voir le monde, et L'Atlas des pays qui n'existent plus, parus en novembre, la collection diversifie ses approches et prouve au grand public comme aux étudiants et enseignants auxquels ils sont aussi destinés, que la représentation d'un territoire peut être affaire de créativité tant dans la forme que dans les problématiques abordées.

Le second est l’œuvre d'un passionné d'histoire, explorateur pédestre des rivages et collectionneur des objets que la mer y dépose. Bjørn Berge est aussi un philatéliste atypique puisqu'il s'est donné pour tâche de rassembler un timbre de chaque État du monde. Et c'est de ce projet que lui est venue l'envie de raconter l'histoire des pays disparus.

Son approche est celle d'un passionné plus que d'un scientifique. Certains des cinquante pays qu'il décrit, dont l'existence, parfois très brève, se situe entre la fin du dix-huitième siècle et le milieu des années 1970, ont connu une souveraineté limitée, comme le Mandchoukouo à la solde de l’Empire japonais, ou bien ont été mis en coupe réglée par des États totalitaires, comme les Îles Anglo-Normandes sous commandement nazi en 1940, ou encore ont été de purs et simples dépendances coloniales, comme le protectorat espagnol de Cap Juby, à l’extrême sud du Maroc actuel.

Au-delà du cabinet de curiosités

Entre philatélie, évocation géographique, anecdote historique ou citation littéraire, les textes gagnent parfois en poésie ce qu’ils perdent, pour les non-initiés, en clarté descriptive. L’ouvrage invite donc davantage à la divagation qu’à l’étude, bien que la bibliographie en fin de volume, et les suggestions de lecture dans chacun des chapitres, soient autant d’invitations à poursuivre le voyage.

Le premier pays traité est le royaume des Deux-Siciles, créé en 1816 à la suite du Congrès de Vienne, après l’effondrement de l’Empire napoléonien. Rassemblant la grande île italienne et le sud de la péninsule italienne, il a Naples pour capitale et des Bourbons pour dynastie régnante. Arriéré politiquement et socialement, il n’en constitue pas moins une puissance économique de premier plan en Méditerranée. Il s’effondre avec l’expédition de Garibaldi en 1860 avant d’être rattaché à l’Italie l’année suivante.

À l’autre extrémité du livre, on trouve l’État du Biafra. Cette éphémère république sécessionniste du Nigeria, entre le Delta du Niger et la frontière du Cameroun, n’a laissé derrière elle qu’un nom synonyme de famine sur fond de rivalités internationales pour l’exploitation du pétrole. Il faut lire sur ce point le roman cité par Bjørn Berge, L’autre moitié du soleil, de Chimamanda Ngozi Adichie, qui raconte le destin bouleversé de sœurs jumelles dans une guerre qui, directement ou indirectement, a entraîné la mort de deux millions de personnes.

Guerres et rivalités européennes dans le monde

Nombre de ces États racontent, par-delà les noms insolites, propices au rêve, les cauchemars impériaux et dictatoriaux du siècle. Ainsi l’État libre d’Orange, où la domination blanche a tenté de se détacher de toute tutelle européenne, nous ramène aux origines de la guerre des Boers. Sur des terres qui appartiennent aujourd’hui à l’Afrique du Sud, sa logique de ségrégation raciale a préparé celle de l’apartheid.

La République de Tripolitaine, que l’auteur décrit comme la première république islamiste de l’Histoire, nous rappelle que la campagne coloniale en Libye, qu’on résume encore aujourd’hui à la guerre italo-turque de 1911-1912, s’est étirée sur deux décennies, entre massacres des habitants et de leur bétail, camps de concentration et velléités génocidaires.

Quant à la Terre de Feu, où un chercheur d’or, Julius Popper, se croit au tournant des années 1890 à la tête d’un véritable empire, elle est le théâtre d’un « grand remplacement », bien réel celui-ci, qui voit les populations autochtones disparaître à coups de fusil et d’épidémies européennes. Si « l’autoproclamé dictateur fuégien » meurt empoisonné en 1893 à Buenos Aires, l’Argentine et le Chili débattront durant un siècle encore des frontières de l’extrême sud américain, vidé de ses habitants.

Derrière le philatéliste et le voyageur passionné, Bjørn Berge cache peut-être un moraliste qui ne laisse guère de place à un exotisme de pacotille ou à une nostalgie de bon aloi. Les récits qui se succèdent n’en sont que plus passionnants et, dans cette ère de consommation touristique, ils nous offrent assurément une manière nouvelle, sincère et délicate, d’explorer notre monde.

► Bjørn Berge, Atlas des pays qui n'existent plus, 50 États que l'histoire a rayés de la carte (traduit du norvégien par Jean-Baptiste Coursaud et Sophie Jouffreau). Éditions Autrement, parution novembre 2019. 24,90 euros.