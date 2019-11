«The Irishman», la saga exceptionnelle de Martin Scorsese

Martin Scorsese en rêvait depuis douze ans : adapter à l’écran le best-seller de Charles Brandt, « J’ai tué Jimmy Hoffa ». Le résultat ? L’un des films les plus attendus de l’année : « The Irishman », avec Robert De Niro, Joe Pesci et Al Pacino. Il est diffusé sur Netflix à partir de mercredi 27 novembre.

The Irishman retrace la vie de Frank Sheeran, un simple camionneur qui va rejoindre le clan du mafieux Russel Bufalino, puis devenir l’homme de main du puissant leader syndical Jimmy Hoffa, lié à la pègre.

Bien sûr, c’est Robert De Niro qui joue Frank Sheeran, face à Joe Pesci et Al Pacino. The Irishman est le neuvième film de l’acteur avec Scorsese. Les deux hommes se connaissent depuis qu'ils ont 16 ans. Ils ont longuement hésité avant de se lancer dans un nouveau film de gangsters après Les Affranchis et Casino.

Merci à Netflix et aux effets spéciaux

Et c’est Netflix qui leur a permis de mettre en œuvre ce projet pharaonique : un budget de 160 millions de dollars pour un film de plus de trois heures et demie, qui se déroule des années 1960 aux années 1990. Les acteurs, septuagénaires, ont été rajeunis par la grâce des effets spéciaux.

Le résultat est exceptionnel : The Irishman est une saga épique sur le crime organisé. Un homme s’y penche sur son passé, et c’est tout un pan de l’histoire des États-Unis qui défile : de la baie des Cochons à l’assassinat de Kennedy. C’est une odyssée, souvent violente, parfois élégiaque et mélancolique, l’un des films les plus ambitieux de Scorsese, et sans nul doute le plus testamentaire.

