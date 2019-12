La banane scotchée de Maurizio Cattelan, une œuvre qui réussit son coup

« The world’s gone bananas ! » (Le monde est devenu fou !), titrait le journal britannique le Daily Mail. Le sujet de ce cri d’effroi ? Une banane. Mais pas n’importe laquelle évidemment. La banane scotchée au mur de la foire annuelle Art Basel Miami Beach, aux États-Unis, par un morceau de ruban adhésif gris.

Intitulée The Comedian (l’humoriste), les deux premières éditions de cette œuvre de l’artiste italien Maurizio Cattelan ont été vendues le week-end dernier à 120 000 dollars par le galeriste français Emmanuel Perrotin. Avant de monter à 150 000 dollars pour le dernier exemplaire. « De l’urinoir de Duchamp à la banane de Cattelan, le monde de l’art s’est-il fait bananer ? » s’interrogeait ainsi France Culture.

Mise en abyme

120 000 dollars pour un fruit de consommation courante voué à la putréfaction. L’affaire n’a pas manqué de ressusciter l’éternelle polémique autour de l’art contemporain. Est-ce que c’est de l’art ? Alors que les spectateurs se pressaient pour prendre en photo l’objet comme ils l’auraient fait pour Mona Lisa, certains criaient à l’imposture, au grotesque, à l’indécence même… Glosant une nouvelle fois sur l’absurdité de la surenchère du marché de l’art.

L’œuvre n’a donc pas manqué de faire réagir. Questionner, provoquer… N’est-ce pas finalement là la vocation de l’art ? En ce sens, on peut dire que l’artiste italien n’a pas raté son coup. D’autant que l’histoire ne s’arrête pas là. En pleine exposition, David Datuna, artiste et performeur, s’approche de la banane, la détache de son gaffeur, la pèle avant de la déguster tout sourire devant l’objectif des appareils des visiteurs. Une « performance artistique » aussitôt baptisée par son auteur The Hungry artist (L’artiste ayant faim).

The really, really, really, really expensive banana at #ArtBasel was eaten this afternoon by a New York artist (Vid: David_Datuna) pic.twitter.com/90mUhktyqd Joel Franco (@OfficialJoelF) December 8, 2019

Un acte sans conséquence. Car, précision importante, ce n’est pas cette banane scotchée qui a été vendue accompagnée de son certificat d’authenticité, mais le « protocole ». Autrement dit, le concept, et le droit de coller une banane sur un mur avec un morceau d’adhésif.

Des détournements très inspirés

Le buzz, encore décuplé par cet événement, est au rendez-vous. Avec un avantage en plus sur d’autres œuvres d’art contemporain qui ont défrayé elles aussi la chronique, tel le tableau de Banksy s’autodétruisant juste après avoir été adjugé aux enchères. L’art n’a jamais été autant à la portée de tous. Et on peut dire que la banane en a inspiré beaucoup. Sur Twitter et Instagram, des milliers et des milliers d’objets, de fruits ou de légumes divers et variés se sont retrouvés photographiés scotchés au mur dans une avalanche de détournements. Animaux et bébés n’ont pas été épargnés.

Les marques ne se sont pas fait prier n’ont plus quand il s’est agi de donner un peu de pêche à leurs campagnes de publicité. Surfer sur l’actualité pour s’offrir une pub dans le vent, cela a même un nom : ça s’appelle le rebond marketing. Sacs à main, produits de beauté et baskets… Voilà tout ce beau monde collé au mur, généralement dans le but de mettre en valeur l’outrageuse différence de prix entre la banane de Maurizio Cattelan et l’objet vendu.

Ainsi de la chaîne de restauration rapide américaine Popeyes Chicken qui déclare : « Ne mangez pas l’art. Même si c’est délicieux. Allez voir notre chef d’œuvre « Le Sandwich » à @Sanpaulgallery pour #ArtBasel. Un pain brioché toasté, deux cornichons, du poulet frit, de la mayo, ruban adhésif sur toile. 120 000,99$ »

Ou en France, de Burger King, qui raille : « N’avalez pas n’importe quoi ».

Ou encore la fameuse Patafix UHU qui fanfaronne avec sa banane qui semble miraculeusement fixée au mur. Ou Carrefour qui, avec sa gamme de produits bio, se targue de mettre « l’art culinaire à la portée de tous ».

Dans un autre genre, des esprits aussi créatifs que facétieux ont éborgné la Joconde en lui collant une banane sur l’œil, là où d’autres ont ajouté une banane aux portraits végétaux d’Arcimboldo.

Plus audacieux, le détournement réalisé par la police de Hong Kong, en proie depuis des mois à un mouvement de contestation violemment réprimé. L’image montre une cartouche de gaz lacrymogène scotché sur un mur, avec cette légende : « Pour un policier, l’usage de la force, y compris des gaz lacrymogènes, est toujours un dernier recours. Si les protestataires n’ont pas recours à la violence, Hong Kong sera sûre et il n’y aura pas de raison d’utiliser la force. Dites NON à la violence. Laissez les cartouches de gaz lacrymogène collées au mur pour toujours. »

Troll d'or de l'année pour la police de Hongkong, qui pour provoquer les manifestants poste sur Twitter une photo de cartouche de gaz lacrymogènes scotchée à un mur, en référence à la banane de Maurizio Cattelan, récemment vendue 120000$ à la foire Art Basel à Miami. https://t.co/X0OxRW4JKv Jérémy André Florès (@Tantalite) December 12, 2019

Dans la lignée d’une tradition artistique

Au-delà des critiques et des moqueries, cette banane n’est pas sans rappeler la Fontaine de Marcel Duchamp, un urinoir renversé, qui avait elle aussi suscité des réactions horrifiées. D’ailleurs, l’œuvre de Maurizio Cattelan intitulée America et récemment dérobée dans un château anglais s’inspire de Duchamp puisqu’il s’agit d’un urinoir, en or massif cette fois. L’œuvre rappelle aussi le pop art et la banane d’Andy Warhol qui orne la célèbre pochette du Velvet Underground.

Preuve s’il en est en tout cas de sa puissance de provocation, ce week-end, ce sont les agents d’entretien de Miami qui l’ont parodié, en manifestant une banane collée sur le torse pour attirer l’attention sur leurs maigres salaires.

Thank you Commissioner Ken Russell for joining today's #PlatanitoProtest to protest Miami's stark inequality and demand a living wage and union rights for janitors! #JusticeforJanitors #BananaProtest #catellanbanana pic.twitter.com/ueMgu0tTjJ 32BJ SEIU Florida (@32BJFlorida) December 12, 2019

Face à la polémique, Jason Fargo, critique artistique du New York Times, a tranché la question. Pour lui, The Comedian est bien une œuvre d’art. « Il s’agit d’une banane ET d’un morceau de ruban adhésif », analyste-t-il. Donc d’une « sculpture ». Une œuvre qui, développe-t-il, « poursuit le travail long de plusieurs décennies de Cattelan sur les objets suspendus, un travail qui fait paraître ridicule des choses évidentes, dégonflant et abattant ainsi les prétentions de l’art qui l’a précédé. »

Maurizio Cattelan n’en est en effet pas à son coup d’essai. Parmi ses œuvres les plus connues figurent Him, une statue représentant un Adolf Hitler agenouillé, comme en position de prière. Elle s’est vendue pour plus de 15 millions d’euros. Ou encore L.O.V.E., sorte d’immense doigt d’honneur sculpté dans du marbre de Carrare et planté face à la Bourse de Milan.

Sa banane fait d’ailleurs référence à une de ses œuvres précédentes, puisqu’il avait déjà scotché un homme sur un mur lors d’un vernissage : un marchand d’art. Sans doute encore une manière d’épingler le milieu.