Cinq siècles de littérature française en images et en anecdotes

À l’occasion des fêtes de fin d’année, les éditions des Arènes ont mis la littérature à l’honneur en publiant les riches heures de la littérature française sous la forme d’une BD. À travers des images qui se partagent entre la caricature et le réalisme, l’ouvrage s’empare de la vie et l’œuvre des écrivains les plus emblématiques du corpus littéraire de l’Hexagone.

L’histoire de la littérature française en BD. Beaucoup en ont rêvé, ils l’ont fait. Ils s’appellent Catherine Mory et Philippe Bercovici. La première est professeur de français en collège et professeur de culture et communication dans l’enseignement supérieur. Philippe Bercovici est, lui, dessinateur de BD, avec à son actif une centaine d’albums.

Les deux auteurs sont des amoureux inconditionnels de la littérature française. En tant qu’enseignante de français, Catherine Mory pratique les auteurs et les œuvres depuis de nombreuses années. « Mes auteurs favoris sont sans doute Montaigne et Victor Hugo », aime-t-elle répéter. Elle aime aussi raconter son expérience d’enseignement de ses auteurs préférés : « La narration de Victor Hugo est très efficace. Les élèves sont véritablement scotchés quand je leur fais lire Les Misérables. C’est magique ! »

Catherine Mory, à son domicile en banlieue parisienne, le 16 décembre 2019. Tirthankar Chanda/RFI

Quant à son co-auteur, tout spécialiste de Spirou qu’il soit, il n’est pas insensible à l’histoire autrement grave et grandiose de la littérature française, comme en témoigne l’empathie avec laquelle il dessine les écrivains, mêlant la caricature à son goût pour un réalisme incarné.

La grande et la petite histoire

Née de la collaboration de ces deux compères, L’Incroyable histoire de la littérature française est un véritable roman graphique. Les auteurs ont fait le choix de raconter cinq siècles d’histoire littéraire française à travers les vies et les œuvres des trente plus grands écrivains de langue française, du XVIe au XXe siècle, de Rabelais à Camus, en passant par Corneille, Racine, Molière, Voltaire, Hugo, Rimbaud, Proust et Sartre, pour ne citer que ceux-là.

Ce qui rend ce voyage quasi-encyclopédique particulièrement « jouissif », c’est le choix qu’ont fait les auteurs de faire entrer les lecteurs dans la grande histoire par la porte de la petite histoire, à travers des anecdotes truculentes et souvent méconnues de la vie des écrivains.

Hugo faisait tourner les tables. Baudelaire aimait se teindre les cheveux en vert. Peu de gens connaissent ces détails. Qui donc se souvient encore que Pascal avait inventé la première calculette ou que La Fontaine avait écrit des contes grivois. L’anecdote sans doute la plus touchante de l’album est puisée dans la vie d’Albert Camus. Issu d’une famille pauvre dans l’Algérie coloniale, l’auteur de L’Étranger et de La Peste avait pu poursuivre sa scolarité grâce à l’insistance de son instituteur, un certain Louis Germain, auprès de sa famille qui voulait qu’il commence à travailler dès l’âge de 14 ans comme son frère. Trente ans après, prenant la parole devant l’Académie suédoise lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de littérature que celle-ci venait de lui attribuer, c’est à son ancien instituteur Louis Germain que Camus a dédié son prix. Preuve que les anecdotes ne relèvent pas uniquement de la petite histoire, mais elles sont « significatives » et « donnent sens au cheminement d’une vie », comme le rappelle Catherine Mory.

Voguant entre la grande et la petite histoire, L’incroyable histoire de la littérature française raconte, apprend et divertit.

Cinq siècles de l'histoire littéraire française en BD Editions des Arènes

L’incroyable histoire de la littérature française, par Catherine Mory et Philippe Bercovici. Les Arènes BD, 289 pages, 22,90 euros.